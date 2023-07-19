Российский Danone с активом в Липецкой области после национализации возглавил племянник Рамзана Кадырова

Гендиректором компании «Данон Россия», которой принадлежит молочный комбинат «Липецкий», стал стал заместитель преседателя правительства Чечни — министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. Об этом сообщается в данных базы «СПАРК- Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Якубу Закриеву 33 года. Минсельхоз Чечни он возглавлял с 2020 года. По данным изданий The Bell (внесено в реестр иностранных агентов), «Агентство» (внесено в реестр иностранных агентов) и «Кавказский узел» (внесено в реестр иностранных агентов), господин Закриев может быть племянником главы Чечни Рамзана Кадырова. По данным СМИ, управленец — сын сестры господина Кадырова Зулай Кадыровой. В разные годы он ранее занимал посты заместителя министра финансов Чечни и руководителя секретариата главы республики.

Ранее российское подразделение Danone возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал «во временное управление» Росимуществу доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика». Согласно документу, под управление государства — то есть фактически национализированы — переходят 83,292 млн обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежали Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. акций «Данон Трейд». От «Балтики» переходят 98,56%, принадлежащих Carlsberg Sverige Aktiebolag (шведская «дочка» Carlsberg), 1,35% — «Хоппи Юнион» и 0,09% Carlsberg Deurschland GmbH (немецкая «дочка»).

Передача в управление Росимуществу воронежского пивоваренного завода компании «Балтика» и молочного комбината «Липецкий» холдинга Danone оказалась неожиданной для иностранных собственников этих активов. Они изучают юридические последствия действий российских властей и готовятся принять меры для отстаивания своих прав.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте