ТЦ «Скала» возражает планам мэрии продать парковку

Представители ООО «Скала» оспаривают проведение администрацией Нижнего Новгорода аукциона по продаже права аренды прилегающей к торговому центру парковки на улице Германа Лопатина.

В мэрии назначили торги по предоставлению земельного участка для организации бесплатной открытой парковки у ТЦ «Скала», определив стартовый размер годовой арендной платы в 1,2 млн руб.

Однако в условиях договора не было прописано обязательства о том, что арендатор парковки обеспечит беспрепятственный доступ на нее собственников ТЦ, его посетителей и автомашин. Владельцы «Скалы» просят суд отменить этот аукцион и временно заблокировали подведение его итогов, сославшись, что парковка обслуживает торговый центр и они единственные, кому она может быть интересна без извлечения коммерческой выгоды.

Иван Сергеев