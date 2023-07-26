Иржи Ярошик встретил ЦСКА с распростертыми воротами

Действующий обладатель Фонбет Кубка России ЦСКА начал защиту титула с крупной победы. В первом туре группового раунда с участием клубов премьер-лиги армейцы разгромили на выезде «Оренбург» — 6:0. В другом матче квартета А «Факел» дома проиграл «Сочи» — 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Футболисты ЦСКА (в красно-синей форме) омрачили дебют главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика в Кубке России, наколотив в ворота его команды шесть мячей Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Следующая фотография 1 / 3 Футболисты ЦСКА (в красно-синей форме) омрачили дебют главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика в Кубке России, наколотив в ворота его команды шесть мячей Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург Фото: Пресс-служба ФК Оренбург

Матч ЦСКА в Оренбурге на старте группового этапа Кубка России, несомненно, заслуживал отдельного внимания. И не только потому, что армейцы являются действующими обладателями трофея, да еще первыми победителями турнира в его новом, долгоиграющем формате. Они подогрели интерес и тем, что недавно уступили в дебюте чемпионата страны «Уралу», причем по делу. Кроме того, вице-чемпионы России столкнулись с ощутимыми кадровыми проблемами, которые усугубила травма их лучшего центрального защитника Виллиана Роши. В итоге главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову пришлось ставить в оборону 17-летнего Михаила Рядно и 19-летнего Матвея Лукина.

А противостоял красно-синим наделавший много шума в прошлом сезоне лихой «Оренбург», который на днях хоть и проиграл в Москве «Спартаку», но здорово его потрепал. Возглавивший южноуральцев Иржи Ярошик не стал ломать смелый, атакующий футбол своего предшественника и соотечественника Марцела Лички, который ушел на повышение в столичное «Динамо», так что по всем прикидкам ЦСКА вроде бы ждал сложный матч. Тем более что для Ярошика, как бывшего игрока армейского клуба, это было отнюдь не рядовое событие.

Правда, чех прибег даже к более глубокой ротации, чем его визави Федотов. Если состав москвичей подходил под определение «полуторный», то оренбуржцы практически полностью обновили его по сравнению с первым туром чемпионата — в частности, в резерве оказались все аргентинцы, которые исполняют в команде ведущие роли. И, как выяснилось, Ярошик явно переборщил с перестановками, переоценив возможности своей скамейки запасных.

Номинальные резервисты «Оренбурга» провалили игру, исход которой был предрешен уже к середине первого тайма.

Причем похоронил все тактические задумки хозяев еще один юный армеец — Ярослав Арбузов. 19-летний полузащитник, по физическим и техническим характеристикам чем-то напоминающий травмированного ныне Ивана Облякова, сначала забил сам. Подобрал мяч в чужой штрафной площади, с помощью изящного финта избавился от оппонента и с левой ноги пробил низом в дальний угол. А вскоре Арбузов замахнулся на дубль, убежав «один в ноль» после паса Константина Кучаева. Не по годам уверенно он разобрался с Алексеем Кеняйкиным, но вратарь не позволил ему поразить пустые ворота ценой фола последней надежды и прямой красной карточки.

Несмотря на то что инцидент произошел за пределами штрафной площади, Бактиёр Зайнутдинов реализовал этот стандарт столь же неотвратимо, как пенальти. К тому же второй голкипер хозяев Евгений Гошев допустил позиционную ошибку. Ну а сколько ошибались полевые игроки «Оренбурга», трудно было сосчитать. Милана Гайича уже вообще никто не держал, когда мяч отскочил к нему после удачного рикошета от Никиты Ермакова, и серб с близкой дистанции спокойно послал его в сетку. В общем-то и счет 0:3 уже не оставлял никаких шансов команде Ярошика, но Федор Чалов перед перерывом огорчил ее еще раз, очень легко расправившись с центральным защитником Михаилом Сиваковым и Гошевым. Ассистировал в том эпизоде Зайнутдинов, который в первом тайме просто разрывал оренбуржцев на левом фланге.

Во втором тайме у хозяев быстро схлопотал две желтые карточки Сиваков, и с 62-й минуты они играли уже вдевятером. В принципе армейцы крови не жаждали, но 18-летний Матвей Кисляк решил, что хорошо бы отметить свой день рождения голом, а затем еще и Ермаков отгрузил «Оренбургу» шестой мяч. Так что Ярошик потерпел от дорогого его сердцу ЦСКА весьма болезненное поражение — 0:6.

Другой матч в группе А между «Факелом» и «Сочи» получился куда более упорным.

Счет открыли черноморцы после того, как Мигел Силвейра головой замкнул навес Никиты Бурмистрова. Воронежцы ответили голом с углового, когда Василий Черов удачно подстроился под подачу Никиты Моцпана. Казалось, первый тайм завершится вничью, но в добавленное время опорник «Сочи» Кирилл Кравцов полез напролом в чужой штрафной и проломил-таки оборону «Факела», сумев нанести точный удар в борьбе с несколькими соперниками. После перерыва Кравцов мог забить еще в куда более простой ситуации, когда вышел с глазу на глаз с вратарем. Виталий Гудиев выручил хозяев. А когда один на один с ним рвался Лука Джорджевич, новичок «Факела» Федор Кудряшов свалил нападающего и заработал красную карточку. В большинстве гости организовали еще одну эффективную атаку, в которой отличился Кирилл Заика. «Сочи» взял верх 3:1 и вместе с ЦСКА захватил лидерство в группе.

Неожиданный результат был зафиксирован в матче «Крылья Советов»—«Балтика». Дебютант премьер-лиги, проигрывая в Самаре 0:1, одержал волевую победу 3:2. Весомый вклад в этот успех внесли калининградские южноамериканцы — боливиец Роберто Фернандес и чилиец Анхело Энрикес. Хотя главным героем стал Максим Кузьмин, забивший решающий гол и отдавший голевую передачу. Таким образом, в группе С по три очка на старте Кубка России набрали «Балтика» и «Зенит».

Александр Ильин