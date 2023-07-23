«Спартак» попробовал все роли

Самый захватывающий матч стартового тура чемпионата России был сыгран в его заключительный день. «Спартак» на своем поле в первом тайме встречи с «Оренбургом» повел в счете, во втором пропустил два гола, но все-таки сумел в концовке вырвать победу — 3:2 — благодаря дублю Даниила Хлусевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль Даниила Хлусевича (слева) и активная игра футболистов атаки (справа — Квинси Промес) компенсировали «Спартаку» проблемы в обороне в стартовом матче чемпионата

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Дубль Даниила Хлусевича (слева) и активная игра футболистов атаки (справа — Квинси Промес) компенсировали «Спартаку» проблемы в обороне в стартовом матче чемпионата

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Воскресный московский матч сразу намекнул на то, что ему светят лавры самого нескучного в туре. «Оренбург», как выяснилось, поменяв ушедшего в «Динамо» тренера Марцела Личку на Иржи Ярошика, сберег вкус к футболу, в котором, даже если речь о противостоянии с грандом, осторожность — отнюдь не абсолютный приоритет. А «Спартак» был похож на тот «Спартак», что удивлял в начале прошлого чемпионата, то есть сразу после того, как его возглавил молодой испанский наставник Гильермо Абаскаль, свежестью, прыткостью и симпатичной безбашенностью. В общем, это была идеальная стычка двух команд, кичащихся открытостью и не желающих от нее отказываться, какими бы ни были побочные ее эффекты.

«Спартак» в этой игре от ножа долго выглядел посимпатичнее, насобирав за полчаса целую коллекцию созданных благодаря скорости и ног, и мысли, но упущенных шансов. Даниил Хлусевич, найденный в шикарной позиции Виктором Мозесом, бил наверняка в дальний угол и обвел ударом вратаря Николая Сысуева, но того чудом успел подстраховать Матиас Перес. Роман Зобнин тоже стрелял почти наверняка: теперь выручил Сысуев.

Хлусевич изумил трюком, напомнившим о том, как в 1958 году забивал в финале чемпионата мира шведам юный Пеле. Защитники наблюдали за тем, как спартаковец перекидывает через них мячик, а потом сильно посылает его в створ.

Сысуев устоял.

Возможно, Абаскаль в эти минуты в очередной раз и жалел о том, что в заявке нет отбывающего дисквалификацию за грех еще прошлого сезона Александра Соболева, центрфорварда, чья специализация — это именно реализация созданного, но остальные-то спартаковские игроки, ориентированные на атаку, надо сказать, были в полном порядке. А на нее работали почти все.

«Оренбург», впрочем, не забывал покалывать в ответ. И однажды укол был жутко неприятным. Подача промчавшегося по опустевшему спартаковскому флангу Владимира Полуяхтова добралась до головы Дмитрия Воробьева. Вратарь «Спартака» Александр Максименко едва ли надеялся на спасение, учитывая, насколько близок к воротам был форвард, насколько грамотно отправил в них мяч. Но спасение ему принесла стойка.

Спартаковский гол перед перерывом вышел, можно сказать, квинтэссенцией этого веселого и красивого первого тайма. Гол был эстетским, таким, в котором каждая составляющая хороша. Хорош был неожиданный пас пяткой Антона Зиньковского на Квинси Промеса. Хороши были ложный замах и пауза, выдержанные Промесом и оставившие в дураках всю оборону «Оренбурга». Хороша была его передача на пустой угол Виктору Мозесу, которому, чтобы забить, надо было лишь проявить аккуратность.

А если кто-то думал, что оренбуржцев эти изыски сбили с ритма, то уже в начале тайма второго он должен был признать свою ошибку. Нет, на поле вышел прежний «Оренбург», который всегда готов лететь вперед. И Дмитрий Воробьев, зацепившийся за линию офсайда, нарисовал свой собственный шедевр. Алексис Дуарте и Даниил Хлусевич, кажется, уже взяли его в коробочку, но через мгновение обнаружили, что Воробьев ловко проскочил сквозь выстроенный ими барьер и сумел, сблизившись с Александром Максименко, мягко перекинуть мяч через голкипера.

А закономерность, логичность этого гола подтвердил следующий выпад гостей.

«Спартак» опять подавал угловой и опять после потери застрял на чужой половине, в то время как оренбургская пружина распрямилась с чудовищной стремительностью

Лукас Вера разрезал середину поля поразительной по точности и по таймингу диагональю, которая досталась другому аргентинцу — Габриэлю Флорентину. Флорентин продвинулся к штрафной и выцелил ту точку, куда надо было послать мяч, чтобы Максименко до него не дотянулся. И глупо было думать, будто бы на этом все интересное, берущее за душу в этом матче закончилось. Нет, многое было еще впереди.

«Спартак», разумеется, понесся отыгрываться. И отыгрался, когда Даниил Хлусевич, который как раз и подарил мяч соперникам при розыгрыше того злосчастного углового, получив мяч на своей профильной позиции слева, сместился в центр и пробил. У закрытого партнером Сысуева перспектив отбить удар не было никаких.

А «Спартак» наседал, не соглашаясь с тем, что ничья по такой игре — неплохой результат. И в компенсированное время «Оренбург» дожал. Вновь отличился выскочивший на изящную скидку Михаила Игнатова Даниил Хлусевич, который до этой встречи в «Спартаке» не забивал, а тут вдруг отметился все перевернувшим дублем.

Еще один формальный фаворит чемпионата — до последнего боровшийся в предыдущем первенстве за медали «Ростов» — вышел на свой домашний матч против «Факела», столкнувшись с серьезнейшей проблемой. Не слишком длинная скамейка и так представлялась слабым звеном ростовчан, а Международная федерация футбола (FIFA) вдобавок обратила внимание на их долг перед шведским «Норчепингом» по трансферу Понтуса Альмквиста трехлетней давности и запретила клубу зарегистрировать четырех новичков — Мохаммада Мохеби, Романа Акбашева, Алексея Ионова и Евгения Чернова.

Это обстоятельство не помешало «Ростову» прилично поддавить «Факел». Правда, уже после того, как воронежцы довольно быстро открыли счет. Но ростовское давление еще перед перерывом принесло плоды в виде гола Максима Осипенко. А во втором тайме Николай Комличенко классным пасом и Роман Тугарев классным ударом принесли хозяевам победу, имеющую в свете специфических обстоятельств особенную ценность.

Алексей Доспехов