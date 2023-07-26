«Динамо» попало на бонус

Новый розыгрыш Фонбет Кубка России стартовал тремя матчами группового этапа «Пути РПЛ» с участием грандов российского высшего дивизиона. Один из них — «Динамо» — допустил осечку, уступив на выезде в серии пенальти после ничьей в основное время со счетом 1:1 «Пари Нижнему Новгороду». Два других, играя дома, обошлись без потерь. «Локомотив» одолел — 2:1 — «Урал», а «Зенит» — 2:0 — «Ахмат».

Матч «Зенита» и «Ахмата» завершил программу первого дня второго розыгрыша Кубка России, проходящего в радикально реформированном по сравнению с традиционным формате. Тому, кто внимательно следил за предыдущим розыгрышем, разобраться в особенностях его устройства не так уж трудно. Все основные сохранились. Сетка разделена на две половинки. Одна — это «Путь регионов» для клубов из низших российских дивизионов вплоть до любительского. Другая — «Путь РПЛ» для 16 команд высшего дивизиона. Они сначала играют не по кубковой системе, а в четырех группах. Занявшие первое или второе место отправляются в так называемую верхнюю сетку play-off, точнее, его основного, весеннего отрезка, третье — в нижнюю, ту, что продолжает «Путь регионов». Четвертая позиция означает вылет из турнира.

Формат ключевого раздела play-off некоторое время будет копировать формат минувшего сезона, включающий double elimination, «двойное выбывание». И верхняя, и нижняя сетки стартуют с четвертьфиналов. Но в «Пути регионов» раунды состоят из двух стадий. Во вторую «спускаются» клубы, потерпевшие неудачу в верхней сетке. В «Пути регионов» осечки уже недопустимы, после любой — сразу прощание с Кубком. Изменения касаются лишь раундов, которые максимально близки к Суперфиналу с участием победителей двух сеток. Теперь у финалиста «Пути РПЛ» «второго шанса» не будет. И финал «Пути регионов» усечен до единственной, все определяющей встречи: тот, кто ее выиграл,— в Суперфинале без дополнительного испытания.

«Ахмат» в матче с «Зенитом», фаворитом группы С, конечно, вполне был доволен и малым — тем, что, не стремясь вперед, крепко держится на своей половине. Зенитовцы между тем, видя, как спокойно трудятся грозненцы, как грамотно выстраиваются и грамотно — так, чтобы на карточку не было и намека, фолят, и сами сохраняли исключительное хладнокровие, видимо, понимая, что старательность гостей от беды их все равно не убережет. Беда для «Ахмата» созрела на излете первого тайма после роскошного выпада «Зенита», в котором главная партия принадлежала, разумеется, Клаудинью. Он бросил роскошной передачей в прорыв по бровке Андрея Мостового, а потом тонко пропустил мяч на Ивана Сергеева, передавшего его не собиравшемуся мазать Густаву Мантуану.

Во втором тайме «Ахмат», как ни странно, слегка обнаглел и даже в какой-то момент «Зенит» поддавил. Впрочем, это обстоятельство не помешало тренеру петербуржцев Сергею Семаку устроить дебют для самого известного своего новичка — Марио Фернандеса, который, как когда-то в ЦСКА, устроился на правом фланге. А вскоре после его появления Клаудинью выдал очередной шедевр, еле заметным касанием прокинув мяч мимо вратаря «Ахмата» Георгия Шелии, и грозненский запал сошел на нет.

В рамках первого дня Кубка России до петербуржской игры состоялись еще две. «Динамо», отправившееся в Нижний Новгород, удивило составом, ни капли не похожим на тот, что проиграл в матче открытия чемпионата страны «Краснодару»,— с кучей резервистов, с Диего Лаксальтом, внезапно превратившимся у нового динамовского тренера Марцела Лички из флангового защитника в опорника, зато не удивило игрой. Она снова наводила на мысли о том, что обороной на сборах Личка занимался в последнюю очередь.

Нижегородцы нащупали ее слабости даже быстрее краснодарцев, подловив гостей на потере на ровном месте. И безжалостный расстрел Эдгаром Севикяном голкипера Ильи Купцова должен был навести тех, кто переживал за «Динамо», на тревожные мысли. С таким футболом в группе D, которая похожа на «группу смерти», потому что в ней помимо «Нижнего Новгорода» есть еще «Спартак» и тот же «Краснодар», выжить будет тяжело. Но, на радость «Динамо», хозяева решили от него в плане хрупкости тылов не отставать. И уже через пару минут после гола Севикяна «Динамо» их легко продавило, а Ярослав Гладышев пробил Виталия Ботнаря с острого угла.

Дальше все продолжалось в том же духе. Динамовцы то и дело неслись исправлять собственные ляпы. А нижегородцы, как иногда казалось, не отличают своих от чужих и поэтому скидывают мяч в собственной штрафной соперникам. А еще и тех и других отличала поразительная тяга к милосердию. Оппонентов они прощали даже в таких ситуациях, когда спасения уже нет.

Правда, во втором тайме все как-то успокоилось. Хаоса, особенно после того, как Личка наконец отправил на поле своего ключевого хавбека Арсена Захаряна, томившегося на скамейке запасных, стало меньше. Как, разумеется, и моментов. Так что все дошло до серии пенальти, в которой полагающееся по кубковому регламенту в случае успеха в ней бонусное очко нижегородцы вырвали усилиями в первую очередь своего новичка Ботнаря. Он взял удары Дениса Макарова и Сергея Паршивлюка. От Паршивлюка — безумно сложный, впритирку со стойкой.

В московском матче группы B «Локомотив» долго раскачивался, приноравливался к «Уралу». А пока шел этот тяжелый процесс, екатеринбуржец Тимур Аюпов успел счет открыть. Зато раскачавшийся, почувствовавший игру «Локомотив» был хорош. Острота у ворот «Урала» возникала постоянно, чаще всего благодаря Антону Миранчуку, показывавшему, что диспетчерские навыки от него никуда не делись. Особенно эффективным смотрелось его взаимодействие с форвардом Вильсоном Изидором. В конце концов связка равновесие восстановила. Миранчук мягко обработал не самый простой пас, а Изидор правильно просчитал, где нужно дожидаться прострела партнера.

«Локомотив» вышел вперед, после того как сработала замена, сделанная его тренером Михаилом Галактионовым в перерыве. Наир Тикнизян, на которого он поставил, отличился чуть ли не первым же касанием. На сей раз ассистентские функции принял на себя Изидор, исполнивший неплохой кросс на дальнюю штангу, где Тикнизян уже готовился бить с лета. Событие было исключительно логичным, учитывая общее преимущество «Локомотива», но без нервотрепки довести матч до выигрыша «Урал» ему все же не позволил. Однако тут обошлось без перестрелки с одиннадцатиметровой отметки.

Фонбет Кубок России по футболу «Путь РПЛ». Групповой раунд. Первый тур Группа B. «Локомотив»—«Урал» 2:1 (Изидор, 34; Тикнизян, 49 — Аюпов, 8). Группа C. «Зенит»—«Ахмат» 2:0 (Мантуан, 39; Клаудинью, 80). Группа D. «Пари Нижний Новгород»—«Динамо» 1:1 (Севикян, 7 — Гладышев, 9); серия пенальти 4:3. За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в серии пенальти — 2, за поражение в серии пенальти — 1.

Алексей Доспехов