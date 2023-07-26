Защита обжаловала приговор вице-мэру Новосибирска Артему Скатову

В Новосибирске обжалован приговор вице-мэру Артему Скатову, осужденному к штрафу 30 тыс. руб. по уголовному делу о клевете. Как рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Иван Рассолов, защита просит приговор отменить, а вице-мэра — оправдать, поскольку в его действиях отсутствует состав преступления. В апелляционной жалобе, в частности утверждается, что приговор основан на доказательствах, которые, как считает защита, были получены с нарушением закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Приговор Артему Скатову мировой суд Дзержинского района вынес 12 июля. По ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета с использованием интернета) чиновнику назначили штраф в размере 30 тыс. руб. и дали два месяца на его оплату.

Правоохранительными органами Артем Скатов обвинялся в клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Согласно версии следствия, чиновник, отвечающий в администрации города за информационную политику, в феврале 2022 года обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией.

Замглавы города заявил, что не имеет никакого отношения к подготовке и опубликованию статьи, но считает представленные в ней сведения достоверными. Чиновник назвал уголовное дело «давлением на городскую власть» и в последнем слове просил его оправдать.

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Константин Воронов