Вице-мэра оштрафовали по статье

В Новосибирске завершился суд над вице-мэром Артемом Скатовым (КПРФ), который обвинялся в клевете на депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Согласно версии следствия, чиновник, отвечающий в администрации города за информационную политику, в феврале 2022 года обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о якобы имеющейся связи единоросса со строительной компанией. Замглавы города заявил, что не имеет никакого отношения к подготовке и опубликованию статьи, но считает представленные в ней сведения достоверными. Чиновник назвал уголовное дело «давлением на городскую власть» и в последнем слове просил его оправдать, но суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежды вице-мэра Артема Скатова на оправдательный приговор не оправдались

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Надежды вице-мэра Артема Скатова на оправдательный приговор не оправдались

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мировом суде Дзержинского района Новосибирска 12 июля завершилось рассмотрение уголовного дела Артема Скатова — заместителя и однопартийца мэра-коммуниста Анатолия Локотя. События, которые в нем описаны, произошли в середине февраля 2022 года. Согласно версии следствия, вице-мэр через мессенджер обратился к знакомому администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой безвозмездно опубликовать «негативную информацию» о депутате Госдумы РФ от «Единой России» Дмитрии Савельеве. В прикрепленном к сообщению тексте рассказывалось об аффилированности парламентария с одной из строительных компаний. Вице-мэр, указывается в материалах следствия, якобы запретил корректировать статью, и в тот же день текст под заголовком «Деньги или власть?» был опубликован. В дальнейшем чиновник удалил всю переписку.

Следствие считает, что коммунистом двигали мотивы личной неприязни. Ему предъявили обвинение в клевете с использованием интернета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, санкция — до двух лет лишения свободы). В феврале 2023 года прокуратура направила дело в суд.

На одном из первых заседаний суд, удовлетворив прошение прокуратуры, временно отстранил чиновника от занимаемой должности и назначил ему государственное пособие в размере 15,7 тыс. руб. Защита добилась отмены этого решения, указав в жалобе среди прочих доводов, что вице-мэр ежемесячно выплачивает по кредиту вдвое большую сумму — 33,2 тыс. руб. По ходатайству защиты в суд вызвали главу Новосибирска Анатолия Локотя, который за­явил, что никаких поручений своему заместителю публиковать что-либо в отношении господина Савельева не давал.

Как рассказала помощник прокурора Дзержинского района Олеся Бажайкина, гособвинение запросило для вице-мэра 200 часов обязательных работ. Депутат Дмитрий Савельев, по словам участников процесса, оставил решение вопроса о строгости наказания на усмотрение суда.

В прениях сторон адвокат Иван Рассолов просил оправдать вице-мэра в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Как рассказал „Ъ“ защитник, следствие не представило доказательств того, что господин Скатов является автором спорной публикации. По словам адвоката, по его запросу сотрудник филологического факультета Томского госуниверситета сравнил спорную публикацию с заметками, которые Артем Скатов готовил для сайта регионального отделения КПРФ. «Результаты сравнительно-сопоставительного анализа текстов за авторством Скатова и текста „Деньги или власть?“ демонстрируют существенное преобладание различий над сходствами — как в плане общих идейно-тематических признаков текстов, так и в плане организации текстов на разных уровнях языка»,— говорится в выводах филолога.

Часть выступления адвоката была посвящена недочетам, которые, по его мнению, допустили следствие и суд. Господин Рассолов считает, что ряд доказательств по делу следствие получило с нарушениями, а потому они не могут являться таковыми. Суд, полагает адвокат, необоснованно отказал стороне защиты в проведении предварительных слушаний и переносе судебного разбирательства в другой регион. По словам юриста, назначает мировых судей и продлевает им полномочия областной парламент, в котором должность вице-спикера занимает Наталия Красовская, в прошлом помощник Дмитрия Савельева

Сам вице-мэр, отрицающий свое отношение к появлению материала, считает его содержание правдоподобным. Это, по его словам, подтвердили ряд свидетелей, вызванных в суд по ходатайству защиты. Господин Скатов заявил „Ъ“, что администратор Telegram-канала «Государь» дал на него показания из-за боязни самому оказаться под следствием за клевету, получив за это неприкосновенность. По словам участников процесса, администратор Telegram-канала настаивал в суде на том, что текст для публикации он получил от Артема Скатова.

В судебном процессе Артем Скатов сказал, что ему «стыдно за правоохранительную систему». Заместитель градоначальника отметил, что для его задержания привлекали спецподразделение «Гром». «Я что, сопротивлялся? Я что, не шел на контакт? Что, меня нельзя было позвать поговорить? Нет, надо было положить лицом в землю, сделать сотрясение и показать всем: смотрите, как мы можем. Это нормально?» — эмоционально высказался чиновник, считающий, что дело должно было рассматриваться в гражданском процессе.

Выступая с последним словом, чиновник заявил, что целью уголовного дела была попытка «повлиять прежде всего на мэра, его команду, на тех людей, которые принимают сегодня решения в интересах города и горожан». «Единственное решение, которое может вынести суд — это оправдательный приговор»,— сказал замглавы Новосибирска.

Судья приговорила чиновника к штрафу 30 тыс. руб. Его вице-мэр должен оплатить в течение двух месяцев после вступления приговора в законную силу. Артем Скатов сообщил, что будет бороться за свою правоту и обжалует судебное решение. Представители Дмитрия Савельева на оглашении приговора не присутствовали.

Константин Воронов