Еще два уголовных дела возбуждено в отношении подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске

В рамках расследования уголовного дела об убийстве 16-летней жительницы Дивногорска в отношении подозреваемого возбуждено еще два уголовных дела, сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, установлена его причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как считает следствие, мужчина, несколько дней назад освободившийся из мест лишения свободы, встретил 22 июля в вечернее время девушку, которая направлялась на встречу с подругой в Дивногорске. Применяя насилие, он завел девушку в лесполосу, где забрал ее телефон, деньги, совершил иные насильственные действия сексуального характера и убил ее, после чего скрылся.

Тело девушки было обнаружено 24 июля в ходе поисковых мероприятий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Вчера стало известно о задержании подозреваемого. Сегодня ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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Оксана Павлова