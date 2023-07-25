В Красноярском крае задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки

Правоохранительными органами Красноярского края задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске. Им оказался 34-летний мужчина, который ране привлекался к уголовной ответственности за изнасилование, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В пресс-службе краевого главка МВД сообщили, что установить причастность задержанного к преступлению помогла молекулярно-генетическая экспертиза. Она показала совпадение биологического образца, имеющегося в федеральной базе данных геномной информации, с биологическим материалом, полученным при осмотре места происшествия на теле девушки. Злоумышленника задержали в квартире его знакомой. О мотивах убийства пока не известно. «Задержанный 10 дней назад освободился из колонии, где отбывал наказание за половые преступления против девушки»,– уточнили в прокуратуре Красноярского края.

Как писал «Ъ-Сибирь», 22 июля 2023 года в правоохранительные органы Дивногорска поступило сообщение о безвестном исчезновении девушки. По версии следствия, 22 июля 2023 года около 16:00 она вышла из своего дома и сообщила отцу, что идет прогуляться с подругой. В оговоренное с родителями время девушка не вернулась домой, номер ее сотового телефона был недоступен. Вчера, 24 июля, в результате поисковых мероприятий тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили волонтеры в лесополосе рядом с трассой Р-257 Енисей. По данным следствия, жертва была убита ножом в шею. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

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Илья Николаев