Запутались в трех серверах

Блокировка «Википедии» в России чуть ли не с начала военных действий на Украине воспринимается как вполне вероятное событие, в первую очередь из-за многочисленных претензий Роскомнадзора. Возможно, именно это ожидание побудило наблюдателей GlobalCheck, отметивших недоступность энциклопедии в минувшие выходные, сразу объявить о худшем. Между тем сам фонд Wikimedia почти сразу сообщил о проблемах с доступом к некоторым энциклопедиям, да и пользователи сервиса Downdetector вне РФ отмечали сбои. Причиной, как выяснилось позднее, была DDoS-атака на сервера Wikimedia.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Популярные сервисы наблюдения за доступностью интернет-ресурсов можно поделить на две категории: те, которые исходят из мониторинга жалоб пользователей (например, Downdetector или «Детектор сбоев»), и те, чьи роботы в разных странах «прозванивают» соединение (GlobalCheck или NetBlocks). Все они отмечают лишь последствия нарушений, но не способны достоверно определить причину. А ведь она может заключаться не только в действиях органа, отвечающего за блокировки, но и в сбоях на стороне самого сайта или у провайдера, которым пользуется конечный пользователь.

Так, например, было в январе, когда в России у ряда провайдеров был недоступен App Store. Проблему, которая решилась в течение часа, можно было моментально обойти, используя сторонние DNS-серверы (сопоставляют домены сайтов с IP-адресами серверов, на которых они расположены) вместо предоставляемых провайдером по умолчанию.

Иногда на качество наблюдения за блокировками влияет банальная забывчивость. Из-за этого в июне некоторые связали блокировку «Google Новостей», случившуюся еще в марте 2022 года, с мятежом Евгения Пригожина. Между тем адреса главной страницы «Google Новостей» до сих пор нет в реестре Роскомнадзора.

Но и времена, когда факт блокировки в РФ можно было однозначно установить по данным с сайта регулятора, давно прошли. Возможность блокировки посредством ТСПУ (технических средств противодействия угрозам; устанавливаются на сетях провайдеров по закону о «суверенном рунете») понизила степень прозрачности фильтрации. Ухудшилось и качество данных в реестре, отгружаемом провайдерам: многие сайты теперь блокирует неназванный орган, а упоминания Генпрокуратуры исчезли из полей выгрузок.

Наконец, над крупными сайтами, в том числе «Википедией», висит дамоклов меч в виде объявленных Роскомнадзором «мер понуждения»: сейчас они ограничиваются пометками в «Яндексе», но по закону могут доходить и до ограничения доступа. Так что обвинения в адрес ведомства при любых сбоях в принципе неудивительны. Но отнюдь не всегда оправданны.