Компания Audi раскрыла подробности о новом электрокроссовере Q6 e-tron, который станет серийным в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Audi Q6 e-tron

Фото: Audi Audi Q6 e-tron

Фото: Audi

Новинка станет первой моделью, построенной на платформе Premium Platform Electric (PPE) с 800-вольтовой архитектурой бортовой электрики, мощными электромоторами, инновационной системой управления батареями и их зарядкой мощностью до 270 Вт. Кроссовер получит базовую версию Q6 и спортивную модификацию SQ6.

Оба варианта будут оснащаться батареей на 100 кВт•ч с ориентировочным запасом хода до 600 км, но станут различаться мощностью. Стандартная модификация получит двухмоторную 375-сильную силовую установку с возможностью кратковременного увеличения мощности до 400 л.с., а флагманское исполнение будет иметь 480 л.с. с пиковой отдачей до 510 л.с.

Официальная премьера Audi Q6 e-tron состоится до конца 2023 года. На рынок Audi Q6 e-tron выйдет в двух версиях — базовом кроссовере и его купеобразном варианте Sportback.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK