Курировать медицину и образование в нижегородском правительстве будет Андрей Чечерин

Андрей Чечерин назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Нижегородской области, сообщает региональное министерство кадровой политики. До своего назначения он занимал пост первого заместителя министра в нижегородском минфине.

Теперь кандидатура Андрея Чечерина должна пройти согласование в областной законодательном собрании. Парламент рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании 27 июля. На новом посту господин Чечерин будет курировать сферы здравоохранения и образования. Ранее занимавший этот пост Давид Мелик-Гусейнов перешел на работу в футбольный клуб «Пари НН».

Как писал «Ъ-Приволжье», также распоряжением губернатора Глеба Никитина исполнение обязанностей министра здравоохранения возложено на Галину Михайлову. Ее назначение на должность будет возможно после завершения предусмотренной законодательством процедуры согласования назначения на должность с Минздравом РФ.

Андрей Репин