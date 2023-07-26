В Новосибирске условный срок получил экс-директор муниципального Центра зимних видов спорта за растрату

Первомайский районный суд Новосибирска сегодня суд вынес приговор бывшему директору муниципального Центра зимних видов спорта (ЦЗВС) Владимиру Бочкареву. По ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) ему назначили три с половиной года условно, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного разбирательства. Трем другим фигурантам дела суд назначил штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс., еще одному — также условный срок.

В апреле 2021 года ФСБ выявила в новосибирском ЦЗВС махинации с зарплатами. Выяснилось, что несколько его сотрудников в период 2018–2021 годов не выполняли должностных обязанностей, но при этом получали жалование. Ущерб, по подсчетам следствия, составил более 3 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ. Директора центра Владимира Бочкарева, возглавлявшего учреждение с 2018 года, задержали. В качестве обвиняемых по делу также привлекли четырех фиктивно трудоустроенных работников. Им вменили в вину соучастие в растрате (ст. 33, ст. 160 УК РФ).

В феврале 2023 года, как писал «Ъ-Сибирь», уголовное дело поступило на рассмотрение Первомайского районного суда.

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Константин Воронов