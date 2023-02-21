«Мертвые души» заговорят в суде

В Новосибирске суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего директора муниципального Центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева. Речь в нем идет о трудоустройстве так называемых «мертвых душ» — о сотрудниках, которые фактически должностных обязанностей не выполняли, но исправно получали зарплату на должностях заливщика льда, аналитика отдела хоккея с мячом и т.д. Предполагаемый ущерб составил свыше 3 млн руб. В 2018 году за махинации с бюджетными средствами три года условно получил предшественник Владимира Бочкарева на посту директора центра Константин Каширин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предполагаемый ущерб бюджету из-за фиктивного трудоустройства в Центре зимних видов спорта составил свыше 3 млн руб., подсчитали следователи

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Предполагаемый ущерб бюджету из-за фиктивного трудоустройства в Центре зимних видов спорта составил свыше 3 млн руб., подсчитали следователи

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В Новосибирске стартовал судебный процесс над бывшим директором муниципального учреждения «Центр зимних видов спорта» Владимиром Бочкаревым, который обвиняется в хищениях.

В апреле 2021 года ФСБ выявила в новосибирском Центре зимних видов спорта махинации с зарплатами. Выяснилось, что несколько его сотрудников в период 2018–2021 годов не выполняли должностных обязанностей, но при этом получали жалование. Ущерб, по подсчетам следствия, составил более 3 млн руб. Следственные органы возбудили уголовное дело по пяти эпизодам ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенных средств).

Директора центра Владимира Бочкарева, возглавлявшего учреждение с 2018 года, задержали. Как рассказал „Ъ-Сибирь“ прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Сергей Лисицын, обвиняемый, по версии следствия, фиктивно трудо­устроил в возглавляемое им бюджетное учреждение своих знакомых. Они передали ему необходимые документы для приема на работу, подписали трудовые соглашения и оформили банковские карты, на которые перечислялась зарплата. «Мертвые души» числились на ставках заливщика льда, аналитика отдела хоккея с мячом, фигурного катания и керлинга, инструктора-методиста отдела хоккея с шайбой. Следствие установило, что сам Владимир Бочкарев, помимо своей зарплаты, получал жалование фиктивно трудоустроенного в центр специалиста.

С санкции суда Владимира Бочкарева водворили в СИЗО, где он провел четыре месяца. В последующем его отпустили под подписку о невыезде и уволили. В качестве обвиняемых по делу также привлекли четырех фиктивно трудоустроенных работников. Им вменили в вину соучастие в растрате (ст. 33, ст. 160 УК РФ). В прокуратуре рассказали, что на предварительном следствии все фигуранты дела признали вину. В январе 2023 года уголовное дело поступило на рассмотрение Первомайского районного суда.

Во главе Центра зимних видов спорта Владимир Бочкарев встал в 2017 году. На этом посту он сменил Константина Каширина, в отношении которого правоохранительные органы тогда завели уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию ледового спорткомплекса «Локомотив». Согласно материалам дела, в 2015 году мэрия Новосибирска выделила центру 7,2 млн руб. для установки хоккейной коробки в ледовом спорткомплексе «Локомотив». Как выяснили силовики, Константин Каширин, который в то время возглавлял центр, обеспечил победу в конкурсе на поставку спортоборудования компании «Мален групп», возглавляемой его знакомым предпринимателем Максимом Фишером. Бизнесмен приобрел у завода-изготовителя хоккейную коробку за 5 млн руб. «Сэкономленные» 2,2 млн руб. Константин Каширин и Максим Фишер, указывается в деле, похитили. В феврале 2018 года суд назначил им по три года условно.

Константин Воронов