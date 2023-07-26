CNN: США опасаются ухудшения диалога с РФ по обмену заключенными из-за действий Рида на Украине

Участие в боях на Украине американского морского пехотинца Тревора Рида, который вернулся в США в 2022 году в результате обмена с Россией, может привести к ухудшению американо-российского диалога по дальнейшему обмену заключенными. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне, 25 июля, стало известно, что Тревор Рид был ранен в ходе боевых действий между Россией и Украиной. В настоящее время он проходит лечение в в Германии.

Замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель заявил, что господин Рид «не занимался никакой деятельностью от имени правительства США». Он также отметил, что американские власти не раз предупреждали граждан воздержаться от участие в боевых действиях на Украине.

«С самого начала этой войны мы предупреждали граждан США, которые приезжали в Украину, особенно с целью участия в боевых действиях там, о том, что они сталкиваются со значительными рисками, включая риск смерти или физического вреда», — сказал господин Патель в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции в Тонге, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что участие Тревора Рида в боях на Украине никак не должно влиять на продолжающиеся между Вашингтоном и Москвой переговоры об освобождении двух американцев: обвиненного в шпионаже Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Собеседник CNN обратил внимание, что Тревор Рид принял самостоятельное решение принимать участие в боевых действиях, а значит его действия не должны повлиять на переговоры с Россией об обмене заключенными.

В 2022 году между США и Россией состоялись два обмена заключенными: в декабре бизнесмена Виктора Бута обменяли на спортсменку Бриттни Грайнер, в апреле морпеха Тревора Рида обменяли на летчика Константина Ярошенко.

Пол Уилан был задержан в Москве сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года. ФСБ утверждала, что при задержании обнаружила у американца флешку с секретными данными. В 2020-м его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК). Пол Уилан своей вины не признал.

Эвана Гершковича задержали 29 марта в Екатеринбурге. 30 марта в Лефортовском суде Москвы его арестовали по статье о шпионаже. Сейчас господин Гершкович находится в СИЗО «Лефортово».

Милена Костерева