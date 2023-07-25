Участник обмена между РФ и США Тревор Рид ранен в ходе российско-украинского конфликта

Американский морской пехотинец Тревор Рид ранен в ходе боевых действий между Россией и Украиной, сообщил Госдепартамент США. Раненый лечится в Германии. Господин Рид содержался в российской колонии до 2022 года и был обменян на летчика Константина Ярошенко.

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Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Тревор Рид

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

«Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине»,— сказал замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.

Господин Пател отметил, что господин Рид не действовал от лица властей США. Раненый был эвакуирован в Германию некоммерческой организацией. Как обратил внимание представитель Госдепартамента, с самого с начала боевых действий на Украине Вашингтон предупреждает американцев, которые собираются участвовать в конфликте, что они подвергают себя риску, «в том числе риску попасть в плен, гибели или получения травм». США не могут помочь им в эвакуации.

Бывший студент и морпех из США Тревор Рид был задержан в Москве в августе 2019 года. Ему вменили в вину нападение на полицейских в их служебном автомобиле. В июле 2020 года Головинский райсуд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима. Он отбывал наказание в мордовской колонии. Тревор Рид в 2022 году был обменян на Константина Ярошенко, который с 2011 года отбывал в США 20-летний срок заключения по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Одновременно провели мимо друг друга, прямо как в кино».

Леонид Уварчев