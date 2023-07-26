ЦБ: иностранцы с видом на жительство в России смогут разморозить активы

Иностранцы с российским видом на жительство (ВНЖ) могут «разблокировать» деньги на счетах «С» и продавать российские ценные бумаги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарии Центробанка (ЦБ). Его пояснения 21 июля также опубликовала Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

5 марта 2022 года Владимир Путин ввел особый порядок исполнения обязательств перед нерезидентами. Согласно ему, все выплаты (платежи по займам и кредитам, выплаты купонов, дивидендов и погашений по ценным бумагам) в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа «С». Деньги с этих счетов нельзя выводить без разрешения правкомиссии, но можно использовать для обязательных платежей (штрафы, налоги, комиссии за ведение счета), покупки ОФЗ на первичных торгах, перевода на другие счета типа «С».

ЦБ пояснил, что выплаты по ценным бумагам в адрес иностранных граждан, проживающих в России с ВНЖ, осуществляется без использования счетов типа «С». Исключение составляют случаи, предусмотренные п. 8 этого указа, согласно которому, нужно использовать счета «С», если иностранец переуступил свои требования резиденту или нерезиденту после 1 марта 2022 года.

Также в отношении иностранцев с российским ВНЖ не действует предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Представитель ЦБ пояснил, что иностранцы, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ, «не рассматриваются как недружественные нерезиденты для целей применения ограничений на совершение сделок с ценными бумагами». Как подтвердили в НАУФОР, если иностранец предоставит документы о ВНЖ в России, учитывать его права на счетах типа «С» не понадобится.

Лаура Кеффер