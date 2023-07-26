Политологу Кагарлицкому предъявили обвинение в призывах к терроризму через интернет

ФСБ предъявила социологу и политологу Борису Кагарлицкому (признан Минюстом иностранным агентом) обвинение в призывах к терроризму с использованием интернета. Он вину не признает, сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Ему вменяют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета)»,— рассказал он (цитата по ТАСС). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Адвокат отметил, что господин Кагарлицкий «в своей деятельности никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм». «Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство»,— добавил он.

Борис Кагарлицкий — российский социолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала. О возбуждении против него дела стало известно вчера, 25 июля. Дело расследует УФСБ по Республике Коми, в связи с чем политолога после задержания этапировали в Сыктывкар, где ему изберут меру пресечения завтра, 27 июля.

Лаура Кеффер