В Коми из-за разлива нефти загрязнено 0,08 га грунта

На Нижне-Орминском нефтяном месторождении в Усинском районе Республики Коми произошла разгерметизация нефтепровода ООО «Нижнеомринская нефть», в результате чего загрязнено 0,08 га, угроза загрязнения водных объектов отсутствует, сообщила в Telegram министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

«По нефтепроводу от указанной скважины обнаружено место разгерметизации нефтепровода возле запорного механизма. Площадь загрязнения 0,08 га»,— написала госпожа Киселевич.

Министр сообщила, что в настоящее время готовится экспертное заключение, которое направят в прокуратуру и Росприроднадзор для принятия мер реагирования. ГУ «Троицко-Печорское лесничество» составят акт о лесонарушении, добавила она.

Эрдни Кагалтынов