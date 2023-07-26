Глава комитета Палаты общин призвала британский кабмин ужесточить санкции против ЧВК «Вагнер»

Председатель комитета по международным делам Палаты общин Алисия Кернс призвала призвала правительство Великобритании ужесточить ограничения в отношении ЧВК «Вагнер», передает Reuters. Сегодня, 26 июля, комитет опубликовал 82-страничный доклад о деятельности ЧВК в Африке.

По словам госпожи Кернс, британский кабмин выказывает «удручающее непонимание» того, какое влияние «Вагнер» имеет за пределами Европы, как ЧВК держится за африканские страны (цитата по Reuters). «В условиях, когда сеть (ЧВК.— “Ъ”) наиболее уязвима, а время идет, время действовать пришло»,— сказала она.

По словам госпожи Кернс, у правительства не было последовательной стратегии, а усилия по «решению проблемы» ЧВК «Вагнер» не предпринимались.

Представитель МИД Великобритании на просьбу агентства прокомментировать слова главы комитета заявил, что Лондон ввел жесткие санкции против ЧВК «Вагнер», ее основателя Евгения Пригожина, а также нескольких ключевых командиров компании. Великобритания продолжает работать с союзниками над пресечением дестабилизирующей деятельности ЧВК по всему миру, подчеркнули в МИДе.

20 июля Великобритания ввела санкции против командиров ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР Ивана Маслова и Виталия Перфилева, а также Константина Пикалова, которого назвали «правой рукой» главы ЧВК Евгения Пригожина.

Эрдни Кагалтынов