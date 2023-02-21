Выплаты ушли мимо пенсионеров

Мещанский райсуд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД РФ санкционировал арест на два месяца семерых фигурантов уголовного дела о хищении более 2 млрд руб. из средств Пенсионного фонда России (ПФР). Накануне обвиняемые были доставлены в столицу из Ингушетии. Всего по уголовному делу проходят 34 человека из числа бывших и действующих сотрудников ингушских республиканских отделений ПФР и филиала ФГУП «Почта России». Лишь некоторые из фигурантов дела признают свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил 15 февраля этого года по документам, полученным из управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ и главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. По данным источников “Ъ”, существенную помощь правоохранителям оказали результаты внутренней проверки, которая была инициирована в региональных подразделениях Пенсионного фонда после смены руководства ПФР в феврале 2021 года.

Из оперативных материалов следовало, что в марте 2020 года на территории Ингушетии у ряда менеджеров республиканского подразделения ПФР возник умысел на хищение бюджетных средств со счетов головного Пенсионного фонда, расположенного в Москве.

Организаторы преступного плана, по версии следствия, зная, что подготовка выплатных документов осуществляется работниками отделения Пенсионного фонда по Ингушетии и республиканского Центра по назначению, перерасчету и выплате пенсий, который входит в структуру ПФР, решили привлечь к осуществлению своего замысла работающих в этих организациях ответственных сотрудников — замначальника контрольно-ревизионного отдела ОПФР Малику Баркинхоеву, главного бухгалтера (начальника отдела казначейства) ОПФР Залифу Чемурзиеву, заместителя начальника центра Хасана Зязикова и других. Кроме них в состав организованной преступной группы в качестве исполнителей махинаций, по материалам дела, вошли должностные лица управления федеральной почтовой связи Ингушетии, а также Назрановского, Сунженского и Малгобекского почтамтов.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 1 марта 2020 года фигуранты, зная порядок финансирования и оказания услуг по доставке пенсий и других социальных выплат, через единую систему электронного документооборота ПФР сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. Отметим, что, по данным следствия, в сформированном таким образом реестре на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц составляла более 500 тыс. руб. При этом, говорится в деле, фигуранты дела были хорошо осведомлены о том, что оснований для перерасчета пенсионных выплат не было. Впрочем, никто эти деньги выплачивать пенсионерам и не собирался.

Затем на основании составленных фигурантами подложных расчетных ведомостей, по материалам расследования, в период с 1 марта по 31 октября 2020 года из бюджета ПФР на расчетный счет ОПФР Ингушетии были перечислены 371 млн руб. Впоследствии эти деньги были переведены фигурантами на расчетный счет Управления федеральной почтовой связи Ингушетии с указанием назначения платежа — «финансирование пенсий, пособий и ЕДВ» и адресов Назрановского, Сунженского и Малгобекского почтамтов. Далее с помощью инкассаторов деньги были отправлены по отделениям почтовой связи, которые обслуживались указанными почтамтами. Там полученные средства, по версии следствия, обналичивались руководителями почтовых отделений. Всего, как установило следствие, средства, которые были махинаторами обналичены и похищены, были выделены головным ПФР на выплаты 600 пенсионерам.

Всего, по данным ФСБ, члены преступной группы, задержанные в ходе масштабной операции, в которой помимо чекистов участвовали полиция и Росгвардия, за три года своей деятельности нанесли ущерб бюджету России в размере более 2 млрд руб. По данным спецслужбы, следственные и оперативные мероприятия проводились одновременно более чем по 60 адресам, в них было задействовано более 1,2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Было проведено 54 обыска по месту жительства и работы членов преступной группы в Ингушетии, Северной Осетии и Москве. Как отметили в ФСБ, 34 фигурантам были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Срок предварительного следствия, в ходе которого, не исключено, дело может пополниться и другими эпизодами, продлен до 6 мая 2023 года.

Юрий Сенаторов, Анастасия Мануйлова