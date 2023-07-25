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Коммерсантъ FM
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Глобальное замедление

МВФ обновил прогнозы роста мировой экономики

Обновленный доклад Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии мировой экономики не содержит позитивных новостей. Эксперты МВФ отмечают почти повсеместное снижение деловой активности — в развитых странах оно связано со спадом в промышленности и исчерпанием восстановительного роста в секторе услуг, в развивающихся — с ослаблением внешнего спроса. Мировая инфляция, впрочем, тоже снижается — на фоне более низких цен на сырье и ужесточения монетарной политики.

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Фото: Yuri Gripas / Reuters

МВФ опубликовал июньское обновление глобального макропрогноза. Оно предусматривает снижение темпов роста мировой экономики в этом году с 3,5% до 3% (при этом по сравнению с апрельским докладом оценка на этот год была даже улучшена на 0,2 процентного пункта, на 2024-й оставлена без изменений — 3%).

В развитых странах темпы замедлятся с 2,7% до 1,5% на фоне спада в промышленности и постепенного исчерпания эффекта от роста в секторе услуг.

В США в этом году ожидается замедление роста ВВП с 2,1% до 1,8% (в следующем году — до 1%), в зоне евро — с 3,5% до 0,9% (прогноз на 2024 год — плюс 1,5%). В Германии в этом году ожидается сокращение ВВП на 0,3%, остальные страны сохранят положительные темпы роста.

Развивающимся же странам вредят «геоэкономическая фрагментация» и ослабление внешнего спроса, фиксируют в МВФ. Темпы роста останутся на уровне прошлого года (4%), при этом в Китае рост должен ускориться с 3% до 5,2%, в России — с минус 2,1% до 1,5% (прогноз на следующий год — 1,3%). Но рост мировой торговли замедлится с 5,2% до 2%, прежде чем вырасти до 3,7% в 2024-м — это замедление отражает не только охлаждение мирового спроса, но и усиление роли сектора услуг, а также отложенные эффекты укрепления доллара (оно ведет к снижению торговли), добавляют в МВФ.

В качестве одного из рисков для текущего прогноза в фонде называют снижение активности в Китае (в частности, на фоне спада на рынке недвижимости), что неизбежно повлияет и на торговых партнеров КНР.

По итогам второго квартала, напомним, рост также оказался слабее ожиданий — показатель увеличился на 6,3% год к году, но к первому кварталу прирост составил всего 0,8%. Первичный эффект от снятия коронавирусных ограничений, позволивший поддержать деловую активность в начале года (в том числе из-за роста чистого экспорта), также «испаряется», замечают авторы доклада.

МВФ оценил влияние ослабления валют на динамику экономик

В фонде отмечают, что рост ставок уже негативно сказался на состоянии деловой активности, при этом уровень глобальной инфляции по прогнозу должен снизиться с 8,7% по итогам 2022 года до 6,8% в 2023-м и 5,2% в 2024-м. Главной причиной замедления роста цен в МВФ, однако, пока считают не последствия монетарного ужесточения, а снижение цен на сырье (в этом году они могут сократиться на 21% после роста на 39% в прошлом году). Центробанкам приходится балансировать между борьбой с инфляцией и поддержанием финстабильности — регуляторам в фонде рекомендуют придерживаться реальных ставок выше нейтральных. В целом же условия финансирования, по оценке фонда, остаются скорее благоприятными, хотя темпы кредитования и снижаются вслед за ростом ставок, а ужесточение уже влияет на нефинансовый сектор.

Базовая инфляция (за вычетом цен на сырье и продовольствие), впрочем, снижается медленнее, чем основные показатели, и, как ожидается, сократится с 6,5% по итогам 2022 года до 6% в этом (в половине стран снижение показателя не ожидается) и 4,7% в 2024-м. При этом прогнозы роста цен для развитых стран были повышены по сравнению с апрельской оценкой, прогноз же по Китаю, напротив, снижен.

Татьяна Едовина

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