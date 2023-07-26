Лес не выручает

Более половины компаний лесопромышленного сектора ожидают снижения выручки в этом году, 20% заморозили инвестпрограмму, а еще треть — снизила ее не менее чем на 30%. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Strategy Partners. Несмотря на это, треть игроков не готова менять свои стратегии дальнейшего развития, что эксперты считают ошибкой. В то же время оценки степени мрачности перспектив развития сектора не единодушны: если в Strategy Partners ожидают падения лесозаготовки на 35% по итогам года, то в «Рослесинфорге» прогнозируют снижение на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В 2023 году 55% российских лесопромышленных компаний ожидают снижение выручки, свидетельствуют данные опроса Strategy Partners, проведенного среди 52 предприятий, на которые суммарно приходится более 20% выручки в ЛПК. Треть из них предполагают, что падение финансовых показателей может составить от 10% до 20%. Эти цифры более оптимистичны, чем фактический результат первого квартала 2023 года, в котором снижение показателя составило 25,7%, говорится в отчете. Эксперты Strategy Partners полагают, что по итогам года картина может оказаться более благоприятной за счет более слабого рубля и снижения стоимости логистики.

Даже спустя 15 месяцев только половина опрошенных компаний собирается корректировать свою стратегию, тогда как четверть так поступать не намерена (остальные не приняли решения). «Данный подход выглядит ошибочным, так как отрасль имеет дело с изменением фундаментальных условий доступа к экспортным рынкам»,— полагают эксперты.

Как следует из опроса, инвестпрограмму заморозила каждая пятая компания, а у каждой третьей снижение инвестиционного бюджета превысит 30%.

При этом 39% участников опроса намерены продолжать реализацию ранее сформированной инвестиционной программы. Ключевым инвестиционным вызовом игроки ЛПК считают недоступность наиболее эффективных технологий, неопределенность рыночной конъюнктуры и доступности экспортных рынков. На фоне этого около 44% компаний уже провели редизайн инвестиционной программы или завершают его. Активнее всего этим занимаются производители бумаги (69%), древесных плит (57%), а также фанеры и пеллет (50%).

Эффективность мер правительства по стабилизации ситуации пессимистично оценивают половина производителей макулатурного картона и 39% поставщиков фанеры. Производители бумаги и целлюлозного картона, напротив, показывают наибольший оптимизм: около 60% опрошенных полагают, что эти меры «достаточно полезны». Так, 25 июля Россия ввела заградительную пошлину в 50% на ввоз фанеры. Но, как пояснила журналистам руководитель маркетинга ООО «Кама» Юлия Ермакова, импорт фанеры и так был минимальным и введение пошлины никак не повлияет на рынок.

По прогнозу руководителя практики ЛПК Strategy Partners Павла Билибина, падение лесозаготовки по итогам может составить 35%. В «Рослесинфорге» с этим не согласны, ожидая, что снижение не превысит 15%.

«Сейчас мы видим, что отдельные сегменты деревообработки растут — в частности, деревянная мебель, бумага, целлюлоза, домостроение. Постепенно оживает экспорт пиломатериалов, а динамика снижения постепенно сокращается»,— говорят в агентстве. Там обращают внимание, что если в январе—феврале в годовом выражении лесозаготовка упала на 25%, то к середине года темпы замедлились до 16%, а на начало июня, то есть самое начало летнего лесозаготовительного сезона, отставание составляет уже порядка 8–12%.

По мнению Павла Билибина, участникам лесопромышленного сектора в течение ближайших двух лет целесообразно сфокусироваться на импортозамещении, вытеснении более дорогих поставщиков из Скандинавии и Канады с доступных рынков и развитии спроса на внутреннем рынке. А на горизонте трех-пяти лет необходимо сосредоточиться на инвестициях в разработку новых продуктов: хорошим вариантом может быть растворимая целлюлоза и группа искусственных волокон, а также повышение качества деревянных домокомплектов.

Ольга Мордюшенко