Доска выезжает на слабом рубле

Российские производители пиломатериалов в первом полугодии сократили поставки на экспорт, однако пытаются компенсировать потерю европейского рынка, наращивая поставки в Китай и на Ближний Восток. Цены на российские пиломатериалы на целевых рынках к середине лета упали более чем на 25% год к году, однако ослабление рубля и удешевление логистики частично смягчают этот эффект для экспортеров. На внутреннем рынке производители стараются сдерживать цены и постепенно наращивают объемы поставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на пиломатериалы на основном для России экспортном рынке — в Китае — находятся на грани рентабельности, а для многих компаний уже ниже этого уровня, следует из отчета WhatWood. В июне цена нестроганых пиломатериалов естественной влажности из сосны с поставкой в Китай подешевела на 24,1% год к году и на 4,3% к маю, до $220 за кубометр на базисе FCA Новороссийск. Нестроганые пиломатериалы из ели потеряли в цене 32,1% и 5% соответственно, упав до $190 за кубометр.

Стоимость пиломатериалов продолжает снижаться и на других экспортных рынках. Так, сильнее всего в июне цена российских нестроганых пиломатериалов естественной влажности из сосны упала в Египте — на 42,4% год к году и на 13,6% к маю, до $190 за кубометр на базисе FCA Новороссийск. Это связано с довольно медленным восстановлением строительного сектора и все еще высоким уровнем складских запасов. Несмотря на падение цен, существенное ослабление рубля к доллару и юаню в последние месяцы помогает российским экспортерам.

В целом экспорт пиломатериалов из России в январе—мае, по предварительной оценке WhatWood, упал на 21%, до 8,4 млн кубометров. Экспорт пиломатериалов из России в Китай в мае вырос в годовом исчислении на 4,2%, до 1,3 млн кубометров, в январе—мае — на 2%, до 5,9 млн кубометров. Для сравнения, поставки в Египет в мае достигли максимального уровня с ноября 2022 года (58,1 тыс. кубометров), но в целом за январь—май упали на 41%, до 173 тыс. кубометров.

Падение экспортных цен частично смягчается улучшением ситуации с логистикой — как железной дорогой через Восточный полигон, так и морем. Стоимость доставки с Северо-Запада РФ в Китай сейчас составляет около $30 за кубометр. Субсидии, которые получают китайские операторы, а также улучшение условий по обратной загрузке контейнеров с отправкой в Китай снизило ставки на этом направлении. Также отмечается рост уровня доступности вагонов, говорится в отчете.

В России с марта начался сезон активного строительства, но динамика цен является разнонаправленной. Например, средняя оптовая цена на базисе FCA Вологодской области на шестиметровую нестроганую доску из ели 50 на 150 мм остается неизменной последние четыре месяца — 13 тыс. руб. за кубометр. В Центральной России и Поволжье цены растут и с начала весны увеличились на 2–2,5 тыс. руб. за кубометр. При этом изменения цен на розничном рынке эксперты не видят.

Строительный сезон сейчас в самом разгаре, поэтому в стране растет спрос на пиломатериалы, отмечают в Рослесинфорге. Там оценивают производство пиломатериалов в РФ в первом полугодии в 14 млн кубометров, из которых 42% приходится на пиловочник, и примерно 25% — на материалы для производства различных плит, в том числе ДВП и ДСП. С начала строительного сезона выпуск ДСП ежемесячно растет примерно на 3–6% и уже превысил 5 млн условных кубометров, говорят в Рослесинфорге. Там также видят ежемесячный рост выпуска фанеры примерно на 0,5–1%, в целом за полгода ее выпуск приблизился к 2 млн кубометров. Рост выпуска в Рослесинфорге связывают именно с увеличением внутреннего спроса, отмечая, что внутренний рынок становится все более важным для локальных производителей. По итогам года Рослесинфорг ждет роста производства в секторе ЛПК темпами, сопоставимыми с общим ростом промышленного производства — около 3%.

Ольга Мордюшенко