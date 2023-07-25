«Город кафе» пошел в гимназию

Правительство Ульяновской области намерено передать в безвозмездное пользование компании «Город кафе» часть площадей гимназии № 1 под размещение объекта соцпитания. Законопроект о передаче имущества без торгов вынесен на антикоррупционную экспертизу. «Город кафе» обеспечивает услуги соцпитания школьников в большинстве школ правобережья Ульяновска, в других школах использует площади на правах аренды. В региональном минимущества, разрабатывавшем законопроект, пояснять причины безвозмездной передачи площадей отказались. Другие поставщики подобных услуг сообщают, что их на рынок соцпитания школ не пускают. Депутат Госдумы Алексей Куринный считает, что сложившаяся в регионе система ведет к нарушению конкуренции на рынке услуг соцпитания, в связи с чем он направляет запросы в прокуратуру и региональное ­минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В минувший понедельник на сайте правительства Ульяновской области в разделе общественной и антикоррупционной экспертизы размещен законопроект, которым вносятся изменения в программу управления госсобственностью на 2023 год. Согласно этим изменениям, в безвозмездное пользование компании «Город кафе» (ООО) передается 11 помещений (общей площадью 353 кв. м) областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1 имени В.И. Ленина» с целью организации горячего питания учащихся. Документ подготовлен региональным министерством имущественных отношений и архитектуры. Как отмечается в пояснительной записке, основанием для внесения изменений стало письменное обращение гимназии.

Площади, как отмечается в пояснительной записке, передаются без проведения аукциона. Минимущества отмечает, что в соответствии со статьей 17.1 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» возможно заключение договора безвозмездного пользования без проведения торгов с организациями общественного питания в образовательных учреждениях. Также поясняется, что после принятия законопроекта министерство своим распоряжением согласует передачу имущества, после чего договор безвозмездного пользования будет заключен между гимназией и «Городом кафе». На какой срок передается имущество в безвозмездное пользование, в законопроекте не указано.

• ООО «Город кафе» (ранее именовалось «ТД СПП») предоставляет услуги соцпитания. Ранее входило в ГК «Дарс». С 30 апреля 2021 года 100% компании принадлежит ярославскому ООО «Комбинат социального питания», владельцами которого являются два физлица. «Город кафе» остался правопреемником по договорам ТД СПП в учреждениях образования (большинство школ правобережья Ульяновска).

Как еще в 2018 году сообщал «Ъ», региональное управление ФАС, рассматривая дело о картельном сговоре, отмечало, что фактически рынок соцпитания в учреждениях образования Ульяновска был разделен между двумя компаниями — «ТД СПП» (правобережье) и «Альтернатива» (левобережье). С тех пор принципиально ничего не изменилось, только поменялись методы отбора операторов соцпитания — с подачи мэрии Ульяновска было изменено положение об оплате школьного питания и финансирования льготного питания, в итоге платить стали сами родители (льготникам средства перечислялись), которые тем самым получили право выбирать аутсорсера, что позволяло обойтись без конкурсных процедур.

«Как было, все так и осталось. В учреждениях образования города работают „Город кафе“ и „Альтернатива“. И еще одна школа кормит детей самостоятельно»,— пояснила м глава управления образования мэрии Ульяновска Светлана Куликова, отметив, что эти компании были выбраны родителями, и теперь работают, пока не завершатся сроки договоров — от трех до пяти лет и более. По словам госпожи Куликовой, обе компании используют помещения муниципальных школ «на основе аренды», но гимназия № 1 не находится в подчинении управления образования — она, являясь областным государственным учреждением, значится в ведении регионального министерства просвещения и воспитания.

Выяснить в региональном минимущества, почему площади передаются в безвозмездное пользование, и на какой срок осуществляется передача, не удалось — в отделе имущественных отношений министерства от комментариев отказались.

Региональный министр просвещения и воспитания Наталья Семенова, руководитель профильного департамента министерства, а также специалисты УФАС были во вторник для комментариев недоступны.

Участники рынка общественного питания в беседе с «Ъ» сказали, что «все сделано так, что на рынок соцпитания в учреждениях образования Ульяновска им „уже никак не зайти“».

Депутат Госдумы Алексей Куринный, занимавшийся проблемами организации соцпитания в регионе, сказал «Ъ», что обратится по поводу законопроекта в прокуратуру и облправительство, чтобы выяснить, «почему и на уровне государственной собственности обходятся без конкурсных процедур». «К сожалению, в подзаконных нормативных актах федерального уровня для подобных компаний-монополистов была „лазейка“: если родители выбирают аутсорсера, то потом, на основании этих предварительных договоров, помещения передаются в безвозмездное пользование. Это неправильно и незаконно. В среднем по области на одного ученика, питающегося за деньги родителей, приходится три льготника, то есть основную часть оплаты за питание составляют муниципальные и государственные средства. А это значит, что в этом случае не родители должны выбирать поставщика услуг — аутсорсеров следует отбирать только по конкурсным процедурам»,— сказал депутат.

Сергей Титов, Ульяновск