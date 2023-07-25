«Россети»: досрочное погашение облигаций поднимет тарифы на электроэнергию

Представитель «Россетей» в ходе судебного заседания по делу одного из держателей бумаг заявил, что досрочное погашение облигаций банком SIAB потенциально приведет к увеличению тарифа на электроэнергию. Об этом сообщают «Ведомости».

На заседании представитель компании заявил о недобросовестном поведении банка. Согласно линии защиты, SIAB преследует цель обогатиться, а права и интересы банка в результате реорганизации «Россетей» не пострадали.

Сторона защиты также попросила суд привлечь к делу в качестве третьих лиц Центробанк, основного акционера компании — Росимущество, а также Минэнерго, поскольку судебный процесс затрагивает их интересы. Суд отклонил ходатайство, признав его необоснованным.

Вчера, 24 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с «Россетей» 40 млн руб. номинальной стоимости облигаций и накопленный на дату досрочного погашения купонный доход. «Россети» могут подать апелляцию на решение суда в течение месяца. После реорганизации «Россетей» у кредиторов появилось право на досрочное погашение облигаций, в том числе оно появилось у банка SIAB. «Россети» отказались погашать бумаги, после чего держатели бондов начали судиться с компанией за право досрочного погашения.

Полина Мотызлевская