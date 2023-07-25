«Динамо» проиграло «Нижнему Новгороду» по пенальти на старте Кубка России

Футболисты «Нижнего Новгорода» обыграли московский клуб «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Игра, которая проходила в Нижнем Новгороде, завершилась серией пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Пари Нижний-Новгород» Фото: Пресс-служба ФК «Пари Нижний-Новгород»

Основное время закончилось со счетом 1:1. Голы забили: Эдгар Севикян (7) — Ярослав Гладышев (9). Серия пенальти завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Нижний Новгород» в следующем туре сыграет на выезде с московским «Спартаком». «Динамо» встретится на своем поле с «Краснодаром».