На зарядку становись

Федеральная сеть заправок для электромобилей «Пункт Е» совместно с пермской Корпорацией ПСС планирует открыть в Прикамье около 30 электрозаправок. Планируется, что пермская компания предоставит заправочные станции собственного производства, а «Пункт Е» — программное обеспечение и бренд. Объем инвестиций в проект составляет около 100 млн руб. Эксперт «Ъ-Прикамье» полагает, что развитие сети электрозаправок может окупиться в долгосрочной перспективе, но на старте предпринимателям будет сложно обойтись без субсидий из бюджета. Также специалист полагает, что у инициаторов проекта могут возникнуть сложности с подключением к электросетям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Перми зарегистрировано ООО «Пункт Е Ра». По информации «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована 3 июля, уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Он разделен поровну (по 5 тыс. руб.) между учредителями — федеральным частным оператором зарядных станций для электромобилей «Пункт Е» и пермским АО «Международное бюро коммерциализации инноваций» (МБКИ). Последнее входит в группу компаний «Корпорация ПСС».

Как рассказал «Ъ-Прикамье» гендиректор Корпорации ПСС Александр Редекоп, созданная компания планирует открыть и развивать сеть электрозарядных станций. В Пермском крае планируется разместить около 30 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят около 100 млн руб.

Планируется, что Корпорация ПСС выступит в качестве разработчика и производителя оборудования, а также будет искать места для размещения новых станций, согласовывать установку с властями и ресурсоснабжающими организациями. «Пункт Е» предоставит программное обеспечение для заправок, собственный бренд и наработанный в этом бизнесе опыт.

«Наша задача — сформировать спрос на электромобили. Думаю, после того как в регионе появится больше заправок и водителям, оставшимся без электричества, не придется вызывать эвакуатор, количество желающих приобрести электромобили вырастет. Следовательно, увеличится и спрос на наши услуги»,— поделился Александр Редекоп. В пресс-службе «Пункта Е» к моменту публикации на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей МИРА, завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта.

По данным министерства экономического развития Пермского края, на данный момент в регионе зарегистрировано 1628 электромобилей и действуют более 45 зарядных станций.

В прошлом году регион присоединился к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. В его рамках в 2023 году в Прикамье планируется разместить 31 быструю зарядную станцию, в 2024-м — 35 станций. На эти цели из федерального бюджета на 2023 год выделено 85,56 млн руб.

Средства могут использоваться для субсидий предпринимателям, реализующим инвестпроекты по этому направлению. Инвестор сможет получить до 60% затрат, понесенных на закупку оборудования объекта зарядной инфраструктуры, и до 30% затрат, понесенных на технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электросетям. Общий объем субсидии на установку и техприсоединение одной зарядной станции может составить до 2,76 млн руб.

Ранее представители Корпорации ПСС утверждали, что готовы участвовать в федеральном проекте. В пресс-службе краевого минэконом­развития сообщили, что получателем субсидии может быть любая компания или индивидуальный предприниматель, если его инициатива соответствует установленным требованиям.

По словам экономиста Дмитрия Клещева, запуск и развитие сети электрозарядных станций в Прикамье может быть выгодным в долго­срочной перспективе: «Пока в Пермском крае не так много электромобилей, и большая их часть сосредоточена в Перми. Но постепенная электрификация транспорта неизбежна, и темпы прироста автомобилей на электрической тяге будут расти. Попытка застолбить место в этой сфере и начать бизнес раньше остальных, пока ниша свободна, заслуживает внимания. Тем более что Корпорация ПСС развивает бизнес вместе с федеральными партнерами, которые при успехе могут способствовать распространению станций и комплектующих пермского производства в другие регионы».

Вместе с тем Дмитрий Клещев отмечает, что на стадии запуска предпринимателям будет сложно обойтись без поддержки государства и субсидий из бюджета. «Еще один проблемный момент — поиск точек подключения. Станции требуют много электричества, и сложности могут возникнуть даже в таком электропрофицитном регионе, как Пермский край»,— считает эксперт.

Константин Кадочников