Россия и Индия создали СП по поставке в Индию поездов

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) и индийская Rail Vikas Nigam Limited (RVNL, входит в состав государственной Indian Railways) подписали акционерное соглашение, которое предусматривает создание совместного предприятия Kinet Railway Solutions ltd. Об этом Михаилу Мишустину рассказал гендиректор ТМХ Кирилл Липа во время посещения главой правительства Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода .

«У нас вчера состоялось, я бы сказал, судьбоносное событие — создано совместное предприятие с Индией»,—доложил он. СП займется поставкой и обслуживанием поездов Vande Bharat в Индии.

«Мы совместно с коллегами из "Индийских железных дорог" выиграли самый большой тендер за всю историю железных дорог, это $6,5 млрд»,— сообщил господин Липа. Производство подвижного состава должно быть осуществлено на территории Индии, в городе Латуре (штат Махараштра), в течение пяти лет с момента подписания договора. Последующее сервисное обслуживание техники должно осуществляться в течение 35 лет.