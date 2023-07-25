Объем рекламы финансовых продуктов в Telegram увеличился в 3,3 раза год к году

Объем рекламных размещений финансовых продуктов в Telegram-каналах в январе—июне год к году вырос в 3,3 раза, следует из исследования платформы SocialJet. На это повлияла адаптация российских рекламодателей к санкциям, а также выпуск ими локальных продуктов для отечественного рынка.

«Стало очевидно, что, несмотря на санкции, банки и финансовые организации продолжают работать, никто не закрылся»,— отмечают представители платформы.

В SocialJet уточняют, что наибольшее количество публикаций было посвящено инвестиционным инструментам, следующими по популярности стали кредитные предложения, банковские карты и страхование. Так, 35% общего потраченного бюджета пришлось на рекламу кредитов, 22% — на рекламу банковских и кредитных карт, еще 19% — на рекламу инвестиционных инструментов, отмечается в исследовании.

«Наименее популярным финансовым продуктом для продвижения в первом полугодии 2023 года стали ипотеки, объем таких рекламных публикаций был в 5,5 раза меньше, чем объем публикаций об инвестициях за аналогичный период»,— утверждают представители SocialJet.

Средний CPM (CPM — Cost Per Mille, плата за 1 тыс. показов) рекламных публикаций в каналах на финансовую тематику в январе—июне 2023 года составил 2,6 тыс. руб., что на 25,6% больше, чем в первом полугодии 2022 года (тогда средний CPM достигал 2 тыс. руб.). В SocialJet полагают, что количество размещаемой рекламы и бюджет на нее увеличатся еще в 1,7–2 раза в течение полугода.

В МТС-банке подтвердили, что увеличили бюджет на рекламу в мессенджере в 1,3 раза в первом полугодии: «Публикации в различных Telegram-каналах составляют 20% от годового рекламного бюджета SMM». Представитель Тинькофф-банка отметил, что в банке есть разные команды, единой статистики не ведется. В ВТБ добавили, что план рекламных кампаний корректируется в зависимости от рыночной ситуации: «В соответствии с этими принципами сформированы план и бюджет на 2023 год. Они предусматривают в том числе рекламные кампании на площадках Telegram».

В Альфа-банке утверждают, что увеличили бюджет прошлого года в несколько раз: «Важно понимать, что база была низкой, а сейчас это популярная площадка, она растет, и бюджеты соответственно увеличиваются».

Юлия Юрасова, Ольга Шерункова