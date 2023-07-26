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Коммерсантъ FM
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У лекарств мутировали контракты

Московская мэрия меняет условия договоров с производителями

Мэрия Москвы пересмотрела условия ранее заключенных с «Р-Фарм» и «Биокадом» офсетных контрактов, гарантировавших долгосрочные закупки властями препаратов на общую сумму 32,5 млрд руб. в обмен на создание в столице фармпроизводств. Теперь эта сумма снижена на 40%. Причина — в изменении схем и источников финансирования лечения, а в случае с «Р-Фарм» — еще и несвоевременном запуске обещанной промплощадки. Инвесторы уже начали разочаровываться в офсетных контрактах из-за рисков серьезных коррективов их первоначальных параметров, подчеркивают эксперты.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Исходная общая сумма в 32,5 млрд руб. двух офсетных контрактов, подписанных в 2017–2018 годах на десять лет «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм» Алексея Репика) и «Биокадом» с департаментом здравоохранения Москвы (ДЗМ), снизилась на 40%, до 19,45 млрд руб. Соответствующие допсоглашения, подписанные сторонами в марте, июне и июле 2023 года, “Ъ” обнаружил на сайте госзакупок. Это сумма, на которую мэрия гарантировала закупки препаратов у компаний в течение семи лет в обмен на создание ими в городе фармпроизводств.

Обязательства ДЗМ перед «Р-Опра» сократились с первоначальных 18,4 млрд руб. почти до 11 млрд руб., перед «Биокадом» — с 13,6 млрд руб. до 8,45 млрд руб. В департаменте пояснили “Ъ”, что корректировки контрактов связаны с изменением схем лечения и переводом финансирования части терапии в ОМС или федеральные программы. В «Р-Фарм» от комментариев отказались, в «Биокаде» на запрос “Ъ” не ответили.

Изменения коснулись не только суммы контрактов, но и перечня и объемов препаратов, заложенных в исходных договорах. Так, «Р-Опра» должна будет за семь лет поставить почти втрое меньше противоопухолевого пазопаниба, но в семь раз больше антикоагулянта ривароксабан. В допсоглашениях с «Биокадом» скорректирована и закупочная цена — например, по онкопрепарату темозоломид она снижена вдвое.

Кроме того, из первоначального списка препаратов, которые должны были поставлять компании, исключен ряд позиций. Так, мэрия не будет закупать эверолимус, используемый после трансплантации тканей (средство в 2020 году вошло в программу высокозатратных нозологий, финансируемую бюджетом РФ), онкопрепарат эрлотиниб, финголимод от рассеянного склероза. Также из перечня выбыли лекарства, применяемые при лечении легочных заболеваний,— тиотропия бромид, аклидиния бромид, бозентан. Эти средства относятся к первому поколению, но сейчас уже применяются более современные лекарства и комбинированные препараты, где исключенные вещества — один из компонентов, поясняет главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. В ДЗМ заверили, что москвичи продолжат получать лекарственную помощь по исключенным позициям в полном объеме.

«Биокад» начал поставлять ДЗМ препараты по офсетному контракту еще в 2021 году, запустив в Москве завод, в который вложил более 3 млрд руб. «Р-Опра», анонсировавшая объем инвестиций в свое производство в 7,4 млрд руб., вместо планового срока в октябре 2022 года запустила его, как сообщала мэрия, только недавно. Новые сроки ввода завода записаны в допсоглашениях, поэтому «Р-Опра» задержка запуска производства не грозит штрафами, говорит эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров.

Если бы завод компании заработал вовремя, она смогла бы в 2022 году отгрузить препараты на 2,6 млрд руб. Тем, что «Р-Опра» не воспользовалась этой возможностью, в том числе и объясняется корректировка стоимости контракта с производителем, добавляют в департаменте здравоохранения Москвы.

Изменение условий офсетных контрактов в процессе их исполнения, по словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, говорит о не особой эффективности таких соглашений, так как они не предлагают четких гарантий поставок. По его словам, от момента заключения контракта до получения первой продукции проходит много времени, за которое меняются подходы к лечению, потребность в препаратах, что доказала пандемия COVID-19. Однако мэрия продолжает заключать контракты по поставкам лекарств со встречными инвестиционными обязательствами. В начале 2023 года было подписано четыре соглашения на общую сумму 11,2 млрд руб., из них два — с «Р-Фарм».

Полина Гриценко

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