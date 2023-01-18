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Коммерсантъ FM
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Путин поручил правительству проиндексировать зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин в ходе визита на Обуховский завод в Санкт-Петербурге сообщил, что поручил правительству провести индексацию бюджетной сферы в январе. Уровень благосостояния граждан глава государства назвал ключевым вопросом.

Владимир Путин отметил, что в рамках бюджетной сферы многое сделано, «но многое, к сожалению, не доведено до уровня, который планировался».

«Мы будем продолжать работать по этому направлению. В этой связи правительство имеет поручения уже в январе провести индексацию в бюджетной сфере»,— сказал господин Путин. Он также напомнил о майских указах, согласно которым будет проводиться индексация.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил правительству увеличить средние зарплаты учителей, младшего и среднего медперсонала и соцработников до 100% от средних зарплат по региону. Зарплаты врачей, преподавателей университетов и научных работников было поручено повысить до 200%. На это правительству выделили шесть лет.

К 2018 году индексация зарплат до необходимого уровня проводилась только в нескольких регионах России.

Лусине Баласян

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