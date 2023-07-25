Создатель первого лекарства от болезни Альцгеймера Biogen сокращает 11% сотрудников

Американская фармкомпания Biogen объявила о сокращении 11% сотрудников — около 1 тыс. человек. Компания сообщила об этом при публикации отчетности за второй квартал: ее выручка снизилась на 3%, до $2,5 млрд, чистая прибыль — на 44%, до $593 млн.

Напомним, что Biogen совместно с японской компанией Eisai разработала первый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера,— Leqembi. В начале июля он был одобрен американскими властями.

Однако продажи некоторых лекарств Biogen, таких как препарат для лечения рассеянного склероза Tecfidera и для лечения спинальной мышечной атрофии Spinraza, в последнее время снижаются в условиях конкуренции с компаниями, производящими их аналоги. Компания старается сократить издержки, поставив цель уменьшить операционные расходы на $1 млрд к 2025 году. В прошлом году она уже сократила 900 сотрудников.

Яна Рождественская