В США одобрили лекарство против болезни Альцгеймера

Федеральное управление США по контролю за рынком продовольственных продуктов и медикаментов (FDA) в четверг одобрило применение первого препарата, замедляющего развитие болезни Альцгеймера. Это препарат Leqembi, разработанный японской фармкомпанией Eisai и американской Biogen. При этом FDA потребовала размещать на упаковках Leqembi информацию о том, что побочным эффектом употребления препаратов такого рода может быть отек мозга.

Leqembi — первый одобренный препарат, который не просто работает с симптомами болезни Альцгеймера, но и замедляет процесс ее развития и ухудшения когнитивных функций. Клинические испытания показали, что прием Leqembi замедлил процесс развития болезни на 27% у пациентов с ранними стадиями заболевания. Препарат уже получил ускоренное одобрение FDA в январе, однако для того, чтобы препарат мог войти в медицинские страховки, нужно было полное одобрение.

В мае другая фармкомпания, Eli Lilly, сообщила об успешных испытаниях собственного экспериментального лекарства, замедляющего снижение когнитивных функций при болезни Альцгеймера.

Яна Рождественская