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Главному инженеру разрешили остаться дома

Фигуранту дела о ЧП во «Временах года» избрали меру пресечения

Пресненский суд Москвы отказал следствию в заключении под стражу Евгения Боткина, главного инженера ООО «Октан Плюс Альфа», компании, осуществлявшей техническое обслуживание ТРЦ «Времена года», где в результате прорыва трубы с горячей водой погибли четыре человека и еще несколько пострадали. Господин Боткин отправлен под домашний арест. Сам главный инженер своей вины в случившемся не видит.

Суд не стал отправлять Евгения Боткина в СИЗО, как того требовало следствие, а назначил ему домашний арест

Суд не стал отправлять Евгения Боткина в СИЗО, как того требовало следствие, а назначил ему домашний арест

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Суд не стал отправлять Евгения Боткина в СИЗО, как того требовало следствие, а назначил ему домашний арест

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У суда на решение вопроса о мере пресечения для Евгения Боткина ушло несколько часов. Ходатайствуя о заключении подследственного под стражу, представитель ГСУ СКР по Москве напомнил, что по факту ЧП в торгово-развлекательном центре 22 июля было возбуждено уголовное дело сначала по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), а 24 июля первое управление столичного ГСУ, куда материалы были переданы для дальнейшего расследования, возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дела объединили, первым фигурантом расследования стал Евгений Боткин.

По версии следствия, главный инженер Боткин позволил работникам торговых предприятий заниматься трудовой деятельностью в непосредственной близости от трубопровода с горячим водоснабжением, что противоречило требованиям закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». «Преступное бездействие и небрежность» главного инженера ООО «Октан Плюс Альфа», по мнению следствия, и привели к гибели от термических травм четырех человек и травмам еще девяти. По словам представителя следствия, господин Боткин должен был предвидеть возможность таких последствий.

Настаивая на аресте фигуранта, представитель следствия подчеркнул, что Евгений Боткин проживает в Одинцовском районе Московской области, хотя зарегистрирован в другом месте. Оставаясь на свободе, инженер, как считает следствие, может скрыться, а зная анкетные данные потерпевших и свидетелей — сотрудников его компании, оказать на них давление.

В свою очередь, защита предложила суду отпустить подследственного под залог 10 млн руб. либо ограничиться домашним арестом, так как на иждивении у разведенного Евгения Боткина имеется малолетний ребенок, а скрываться ему попросту некуда. Сам задержанный также попросил не заключать его под стражу. Суд согласился с аргументами защиты и избрал инженеру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Трагедия в шестиэтажном торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте столицы, произошла, напомним, приблизительно в три часа дня 22 июля на нижнем этаже, в служебных помещениях магазина «Глобус Гурмэ». По пока еще официально не установленным причинам на этаже, где проложены коммуникации горячего и холодного водоснабжения, в трубе диаметром 219 мм с горячей водой выбило заглушку, соединяющую ее с трубой значительно меньшего диаметра. В результате кипяток, подаваемый в ТЦ под давлением не менее 10 атмосфер, с огромной силой и скоростью ринулся в прилегающие помещения.

Получив первые сообщения о ЧП, столичное управление МЧС направило на место более 30 единиц техники и более ста специалистов. По результатам спасательных работ выяснилось, что четыре сотрудницы «Глобус Гурмэ» — 34-летняя Нурзада Нуралиева, 47-летние Татьяна Константинова и Светлана Немурова, а также 66-летняя Галия Якушева — погибли. Еще несколько получили травмы различной степени тяжести.

В ходе расследования, которое находится на контроле в столичной прокуратуре, в офисах ТЦ были проведены обыски, следователи изъяли техническую документацию. Кроме того, сотрудники московского ГСУ СКР допросили ряд топ-менеджеров «Времен года», технический персонал, а также тех, кто находился на своем рабочем месте в момент ЧП. По результатам следственных действий и был задержан 39-летний Евгений Боткин.

Юрий Сенаторов

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