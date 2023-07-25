РФ увеличила пошлину на ввоз фанеры из недружественных стран до 50%

Российские власти увеличили ставку ввозной пошлины на фанеру с 9–12% до 50% в 2023 году, сообщило Минэкономики. Для строительных деталей из полиуретана ставка повышена с 6,5% до 35%. Эти меры приняты наряду с ограничениями импорта вина, продукции из рыбы и морепродуктов и повышением пошлины на очищенный глицерин.

Минпромторг ожидает, что меры относительно фанеры и строительных деталей из полиуретана увеличат использование отечественной древесины в производстве фанеры. Это будет способствовать реализации задачи правительства по увеличению глубокой переработки древесины. «Прогнозируется увеличение загрузки отечественных фанерных производств. Данное обстоятельство в текущих условиях позволит сохранить отраслевые кадры, защитить капиталовложения и продолжить дальнейшую работу по развитию отрасли»,— говорится в комментарии Минэкономики.

Замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков уточнил, что меры затронут клееную фанеру, фанерованные панели и слоистую древесину. По его словам, российские предприятия готовы обеспечить потребности внутреннего рынка. В январе–мае импорт фанеры составлял 120 тыс. куб. м, производство за этот же период — 13 млн кубометров. В министерстве прогнозируют, что при росте внутреннего потребления мощности можно увеличить примерно на 65%. Господин Осьмаков отметил, что повышение пошлины «не носит запретительный характер». «Оно позволяет сохранить широкий ассортимент продукции и возможность широкого выбора для потребителей»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Минпромторг оценивает резерв мощностей в 5,5 раз больше импорта из Евросоюза. Они создавались 10 лет назад в расчете на рост внутреннего рынка и экспорта в Европу. За счет увеличения штата мощности можно нарастить на 20% в течение полугода, и еще на 20% за счет увеличения количества заливочных форм в течение 1,5 года.

Кроме того, власти увеличили импортную пошлину на очищенный глицерин с 5% до 35%. Минпромторг объяснил это тем, что «на рынок начали поставлять продукт по заниженной стоимости, что вызвало сложности для продажи отечественной продукции». Ведомство считает, что введение меры позволит предприятиям «составить здоровую ценовую конкуренцию на рынке, обеспечить потребителей качественным товаром, а также продолжить вкладывать средства в дальнейшее технологическое развитие».

В первом квартале 2023 года поставки пиломатериалов, по данным Рослесинфорга, сократились на 21% из-за западных санкций. Отгрузки за рубеж пиломатериалов упали на 20,9%.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности ранее сообщила о возникновения дефицита фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. Объединение предлагало ограничить экспорт фенола.

Об экспорте пиломатериалов и проблемах при производстве фанеры — в материалах «Ъ» «Лес из России задерживается» и «Фанера совсем расклеилась».

Леонид Уварчев