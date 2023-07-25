Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минцифры: 2 тыс. IT-компаний не смогли сохранить аккредитацию из-за низких зарплат

Минцифры сообщило о завершении проверки аккредитации IT-компаний 21 июля. 17 тыс. компаний сохранили место в реестре, 2 тыс.— не смогли пройти проверку из-за низкого уровня зарплат, сообщает пресс-служба ведомства.

«Около 2 тыс. компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов»,— говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что это была первая проверка с того момента, как в 2022 году изменились правила аккредитации IT-компаний и был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности.

Сообщается, что компании, не прошедшие проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно, в том числе те, кто не прошел по критерию заработной платы. «В случае подачи заявления до 25 октября средняя зарплата во II квартале в компании должна быть выше средней по России за I квартал 2023 года — 66,8 тыс. руб.— или средней по региону, которая может быть меньше средней по стране»,— уточнили в пресс-службе.

12 мая глава Минцифры Максут Шадаев предупреждал, что из реестра аккредитованных компаний могут исключить компании, которые не соответствуют среднему уровню зарплаты. Он также говорил, что к 1 июня Минцифры может исключить из реестра аккредитованных IT-компаний 2 тыс. предприятий, которые не дали согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...