Минцифры: 2 тыс. IT-компаний не смогли сохранить аккредитацию из-за низких зарплат

Минцифры сообщило о завершении проверки аккредитации IT-компаний 21 июля. 17 тыс. компаний сохранили место в реестре, 2 тыс.— не смогли пройти проверку из-за низкого уровня зарплат, сообщает пресс-служба ведомства.

«Около 2 тыс. компаний не смогли сохранить аккредитацию, потому что уровень зарплаты у них не соответствовал среднему по стране или региону, где они зарегистрированы. При этом в рамках проверки брался меньший из двух вариантов»,— говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что это была первая проверка с того момента, как в 2022 году изменились правила аккредитации IT-компаний и был введен механизм подтверждения соответствия профилю деятельности.

Сообщается, что компании, не прошедшие проверку, могут подать заявление на аккредитацию повторно, в том числе те, кто не прошел по критерию заработной платы. «В случае подачи заявления до 25 октября средняя зарплата во II квартале в компании должна быть выше средней по России за I квартал 2023 года — 66,8 тыс. руб.— или средней по региону, которая может быть меньше средней по стране»,— уточнили в пресс-службе.

12 мая глава Минцифры Максут Шадаев предупреждал, что из реестра аккредитованных компаний могут исключить компании, которые не соответствуют среднему уровню зарплаты. Он также говорил, что к 1 июня Минцифры может исключить из реестра аккредитованных IT-компаний 2 тыс. предприятий, которые не дали согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну.

Полина Мотызлевская