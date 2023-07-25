Две черноземные фабрики холдинга «Объединенные кондитеры» ушли в убыток за первые шесть месяцев 2023 года

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовское ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» (входят в ООО «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) ушли в убыток и сократили выручку за первые шесть месяцев 2023 года. Это следует из финансовой отчетности компаний.

Выручка «Воронежской кондитерской фабрики» сократилась с 2 млрд руб. в первом полугодии 2022 года до 1,9 млрд руб. в первом полугодии 2023-го. Компания получила 48 млн руб. убытка против чистой прибыли в 138,8 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Себестоимость продаж выросла с 1,67 млрд руб. до 1,73 млрд руб. Дебиторская задолженность сократилась с 1,69 млрд на 31 декабря 2022 года до 1,43 млрд руб. на 30 июня 2023 года. Кредиторская — увеличилась с 1,7 до 2,1 млрд руб.

Если в первом полугодии 2022 года выручка ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» составляла 1,19 млрд руб., то в первом полугодии 2023-го она уменьшилась до 1,14 млрд руб. Компания получила 7,4 млн руб. убытка против 32,9 млн руб. чистая прибыли годом ранее. Себестоимость продаж сократилась с 1 млрд руб. до 983,9 млн руб. Прибыль от продаж — с 57,3 до 12,2 млн руб. Дебиторская задолженность снизилась с 1 млрд руб. до 877,9 млн руб., кредиторская — с 779,2 до 603,4 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. Уставный капитал — 8,5 млн руб. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых изделий. ОАО «Кондитерская фирма "Такф"» было зарегистрировано в Тамбове в 2022 году. Уставный капитал не указан. Основной вид деятельности — производство шоколада и сахаристых изделий.

Алина Морозова

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