Hongqi начала продажу в России седана H5 и кроссовера HS5

Компания Hongqi начала продажу на российском рынке двух новых моделей — седана H5 и кроссовера HS5.

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Фото: Hongqi Hongqi HS5

Фото: Hongqi

Переднеприводный Hongqi H5 в России будет доступен с 218-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Седан предложат в двух комплектациях — Comfort и Deluxe — стоимость 4,8 млн руб. и 5 млн руб. соответственно.

Кроссовер Hongqi HS5 оснащается аналогичным двигателем, но в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Модель также доступна в двух вариантах оснащения, также Comfort и Deluxe, но стоимость их составляет уже 5 млн руб. и 5,6 млн руб. соответственно.

В оснащение обеих моделей входит широкий список электронных ассистентов оборудования, система кругового обзора, система мониторинга состояния водителя, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, сиденья с подогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфонов и другие опции.

Напомним, ранее Hongqi вывела на российский рынок флагманский седан седан H9 и электрический кроссовер E-HS9.

Максим Вершинин

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