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Коммерсантъ FM
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Суд усмотрел незаконное бездействие АСВ в деле о банкротстве пермского банка

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление кредитора ОАО АКБ «Экопромбанк» Арсения Грищенко о признании незаконным бездействия конкурсного управляющего банка — госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). По мнению заявителя, бездействие АСВ выразилось в том, что госкорпорация не приняла своевременных мер по субординации требований бизнесмена Петра Кондрашева, не подала вовремя заявление о его привлечении к субсидиарной ответственности и не оспорила сделки между ним и банком, что в итоге повлекло убытки на общую сумму 253,3 млн руб.

Как следует из определения, требования по взысканию убытков в конкурсную массу Экопромбанка суд решил выделить в отдельное производство. Рассмотрение этого заявления назначено на 23 августа.

ОАО АКБ «Экопромбанк» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. Известный пермский юрист Арсений Грищенко стал крупным кредитором Экопромбанка в августе 2021 года, когда ООО «Фирма "Кросс"» (владело 9,5% акций должника) переуступило ему право требования долга.

С заявлением, о котором идет речь, Арсений Грищенко обратился в суд в сентябре 2021-го. Помимо него юрист подавал в суд еще несколько жалоб на действия и АСВ, а также пытался оспорить ряд сделок с имуществом Экопромбанка и требовал отстранить конкурсного управляющего от исполнения обязанностей.

Весной 2022 года АСВ заменила своего представителя в деле о банкротстве Экопромбанка — вместо Василия Столбова, который представлял интересы госкорпорации с момента признания банка несостоятельным, представителем стал Андрей Сергеев.

Екатерина Артемова, Пермь

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