Расходам предписали сократиться

Правительство одобрило сокращение расходов бюджета на следующий год почти на 0,5 трлн руб. Речь идет о так называемых «незащищенных» статьях, которые не касаются социальных обязательств. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, кабинет министров поддержал идею Минфина сократить эти расходы на 10%, в денежном выражении это 450 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие статьи попадут под оптимизацию? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с директором Центра исследования экономической политики МГУ Олегом Буклемишевым:

«Обычно в таких случаях соизмеряются инвестиционные составляющие бюджета, то есть те расходы, которые не имеют непосредственно необходимого выражения в текущей деятельности. Обычно такого рода вещи, если еще учесть, что в этом году такие же сокращения уже состоялись, — это немножко выдергивание стула из-под будущего.

Кроме того, это свидетельство того, что на самом деле напряжение с бюджетом нарастает, и тех жертв, которые были сделаны в 2023-м, совершенно недостаточно.

В следующем году экономия продолжится, и она, возможно, будет затрагивать даже более широкий круг бюджетополучателей, нежели сейчас, поскольку сбрасывать жир нельзя много раз подряд.

При этом речь не идет о каких-то социальных обязательствах. Это касается всяких статей, которые не зафиксированы в нормативных актах бюджетополучателей. Подобные расходы не касаются и никаких долговых выплат, разумеется.

То есть это вещи, которые с относительно небольшой болью с точки зрения сегодняшнего дня можно проигнорировать и сегодня не финансировать. Это может быть все что угодно. Подобные траты рассыпаны по всему бюджету. Это может в равной степени касаться как культуры и науки, например, так и любых других статей».

Но достаточно ли этих мер для решения проблемы дефицита бюджета? Экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов уверен, что властям потребуются дополнительные шаги, чтобы залатать дыру в казне:

«Для Министерства финансов очень важно инициировать сам процесс сокращения, поскольку ему на всех уровнях очень энергично противодействуют все отраслевые лоббисты.

Судя по всему, после достаточно энергичного ослабления рубля, переговорная позиция заметно усилилась. Возможно, на этот раз к ведомству прислушаются. Потому что только за счет проседания нацвалюты решить проблему дефицита бюджета будет очень сложно, либо для этого потребуется какое-то колоссальное ослабление рубля, сопоставимое по масштабу с 1998 годом, что вряд ли приемлемо.

Скорее всего, для решения проблемы дефицита будут применены все доступные средства: и ослабление рубля, и рост налоговой нагрузки там, где это еще возможно, и увеличение заимствований, в том числе секвестр бюджета. Наиболее сложным с точки зрения согласования является как раз сокращение расходов казны.

Из опыта подобных процессов конца 1980-х, 1990-х годов можно предположить, что первыми кандидатами под сокращение являются дорожное, капитальное строительство разного рода, крупные инфраструктурные проекты.

То есть те сферы, где приостановка финансирования не дает каких-то больших немедленных отрицательных эффектов. Понятно, что ограничение инфраструктурного строительства — это негативное явление для экономики в целом, но оно сильно сдвинуто по времени, то есть его последствия наступают не сиюминутно.

С точки зрения социальных эффектов урезание дорожного строительства — это все-таки менее болезненно, чем сокращение социальных расходов. А дальше это борьба бульдогов под ковром. Все отраслевые лоббисты, естественно, будут стараться отстоять именно свои отрасли».

Затронет ли сокращение расходов бюджета президентские нацпроекты, часть из которых подпадает под «незащищенные» статьи? Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, допустил такое развитие событий:

«Они являются абсолютным приоритетом. Там есть определенные нюансы в реализации, но тем не менее никто не отказывался от этих основных ориентиров. Более того, правительство демонстрирует очень высокую эффективность выполнения. Все выполняется своим чередом, есть какие-то действительно незащищенные проекты, там можно сэкономить, это абсолютно нормальный процесс. — Нацпроекты как раз относятся к незащищенным статьям бюджета. — В нацпроектах тоже могут быть определенные нюансировки, однако в целом это не понижает их приоритетность».

Согласно изначальным расчетам, Минфин ожидал, что дефицит бюджета по итогам года составит 2,9 трлн руб. По последним данным, в июне показатель достиг отметки в 2,6 трлн руб. Однако опрошенные “Ъ FM” экономисты считают, что по итогам года дефицит бюджета будет в полтора-два раза превышать изначальный план Минфина.

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Александр Рассохин