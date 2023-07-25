Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На борту находится 91 человек. Угрозы затопления нет, разлива топлива нет, сообщило ГУ МЧС по Архангельской области ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SergeySotin / Wikimedia Фото: SergeySotin / Wikimedia

Судно село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Оно вышло из Архангельская 4 июля. «Михаил Сомов» должен доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Часть грузов развезена. Планируется также работа по восстановлению работы автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения, вокруг них будут установлены металлические ограждения для защиты от белых медведей.

На судне находятся несколько экспедиций из 10 научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. На «Михаиле Сомове» также находятся писатели, художники и журналисты. Они планируют спустить венки в местах гибели советского транспорта и боевых кораблей в годы Великой Отечественной войны.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре «Ъ» сообщили, что организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. Ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.

Леонид Уварчев, Андрей Кучеров, Санкт-Петербург