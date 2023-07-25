Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа

В акватории архипелага Земля Франца-Иосифа село на мель научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов». На борту находится 91 человек. Угрозы затопления нет, разлива топлива нет, сообщило ГУ МЧС по Архангельской области ТАСС.
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Судно село на мель в Баренцевом море между островами Комсомольские и Землей Вильчека. Оно вышло из Архангельская 4 июля. «Михаил Сомов» должен доставить около 800 тонн грузов на 21 полярную станцию на островах и акватории Белого, Баренцева и Карского морей. Часть грузов развезена. Планируется также работа по восстановлению работы автоматических метеорологических станций на острове Вилькицкого и острове Уединения, вокруг них будут установлены металлические ограждения для защиты от белых медведей.
На судне находятся несколько экспедиций из 10 научно-образовательных организаций Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Перми. На «Михаиле Сомове» также находятся писатели, художники и журналисты. Они планируют спустить венки в местах гибели советского транспорта и боевых кораблей в годы Великой Отечественной войны.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре «Ъ» сообщили, что организовали проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. Ведомство проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры.