Госдума приняла законы об усилении контроля за производством и оборотом табака

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законы об усилении контроля за оборотом и производством табака и никотинсодержащей продукции. Таким образом депутаты намерены бороться с увеличением доли теневого сектора.

В соответствии с одним из законов производство или оборот табачных изделий и никотинсодержащей продукции и сырья для их производства без соответствующей лицензии будет наказываться штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных лиц. Также предусмотрена дисквалификация на срок от двух до трех лет с конфискацией изготовленных изделий, оборудования и сырья. Юридическим лицам может грозить штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн руб. также с конфискацией или административное приостановление деятельности на срок от 60 до 90 суток.

Также предусмотрена ответственность за незаконные производство или оборот табачных изделий, и никотинсодержащей продукции для физических лиц. За это будут наказывать штрафом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией.

Кроме того, закон устанавливает, что использование и владение технологическим оборудованием для производства табачных изделий, не зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, влечет штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Должностные лица будут наказываться штрафом от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юрлица — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с конфискацией оборудования. Во всех случаях предусмотрена конфискация оборудования.

Авторы инициативы отмечали, что законы позволят снизить долю нелегальной табачной продукции на российском рынке, которая к 2021 году выросла до 10,7% с 1,5% в 2016 году. По оценке Счетной палаты, сумма потерь федерального бюджета от реализации нелегальной табачной продукции в период с 2016 года по первое полугодие 2021 года составила 295,6 млрд руб. Согласно пояснительным материалам, в России смертность, ассоциированная с курением табака, составляет 266,5 тыс. человек в год.