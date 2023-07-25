МТС запустила подписку на смартфоны

МТС запустила сервис подписки на смартфоны, позволяющий пользоваться устройством в течение года за 70% от его стоимости. Смартфон можно будет обменять на новый телефон, купить или вернуть. В программе участвуют гаджеты по цене от 5 тыс. до 122 тыс. руб., всего около 25 моделей. Присутствуют бренды Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor.

Сервис получил название Share It. «В рамках программы покупатели могут подключить тариф "МТС Больше" и платить за него только половину стоимости в течение всего периода подписки. Новая услуга доступна для абонентов всех операторов»,— рассказали «РИА Новости» в МТС.

Оформить подписку можно, заполнив заявку на сайте. После ее рассмотрения нужно оплатить первый месяц подписки, а затем забрать смартфон в любом из доступных салонов. Пилотный проект запущен в 21 салоне МТС в Москве. «До конца сентября Share It будет масштабирован во всех столичных салонах, а до конца года во всех регионах присутствия МТС»,— пообещали в компании.

Как сообщал «Ъ», из-за снижения спроса на премиальные смартфоны от Apple и «неконтролируемых поставок» по параллельному импорту на рынке сложился переизбыток смартфонов, в первую очередь iPhone 14 и 13. При этом остальной рынок смартфонов растет — в январе—мае общий спрос увеличился на 12% при снижении на технику от Apple на 4%. В конце весны некоторые модели iPhone даже подешевели на 6–10%.

Подробности — в материале «Ъ» «iPhone залежались».

Лаура Кеффер