«Надо воздействовать на корень»

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук совместно с группой компаний «Р-Фарм» начинают разработку новейшего препарата для лечения депрессии и ряда нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Westend61 / Getty Images Фото: Westend61 / Getty Images

Научную часть масштабного проекта по разработке кандидата в лекарственное средство будет выполнять коллектив лаборатории биомедицинской химии психотропных средств федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН под руководством доктора фармацевтических наук Вадима Макарова. Группа компаний «Р-Фарм» выступит индустриальным партнером проекта и окажет организационную, а также финансовую поддержку. В течение трех лет, до 2024 года, в рамках технологической платформы «Новая медицина» финансирование будет осуществляться также Министерством образования и науки РФ.

В основе инновационного препарата будет структура природных алкалоидов эбурнамина, которая была выделена из растения барвинка. Это вещество способно влиять на образование нервных клеток, а также нейромедиаторов, что дает возможность использовать это соединение для лечения заболеваний, связанных с гибелью нейронов и нарушением памяти. Этот препарат нового поколения можно будет эффективно использовать для лечения деменций различной этиологии, в том числе связанных со старением, болезнью Альцгеймера, депрессией, ДЦП, аутизмом, рассеянным склерозом, и других нейродегенеративных заболеваний.

В рамках исследований ученые проведут рациональный дизайн группы соединений, изучат структуру и активность производных эбурнамина и разработают масштабируемый полный метод синтеза соединения-лидера из этой группы. Полученные вещества-кандидаты исследуют на животных моделях, связанных с обучаемостью и памятью животных. Будут проведены доклинические исследования, включающие детальное изучение механизма действия, оценка безопасности для животных и человека и эффективности кандидата в лекарственное средство.

Завершение всех доклинических испытаний запланировано на 2025 год.

Вадим Макаров, доктор фармацевтических наук, заведующий лабораторией биомедицинской химии психотропных средств федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, ответил на вопросы «Ъ-Науки»:

— Как будет работать новый препарат?

— Можно представить такую картину, что мозг — это большое раскидистое дерево. Основная масса современных препаратов обладает очень высокой селективностью к отдельным рецепторам или ферментам, поэтому их эффекты очень точечные. То есть это примерно то же самое, как если мы возьмем дерево и каждый день будем протирать и ухаживать за одним листом. Этот лист будет сверкать как новенький, но что с самим деревом? Это большой вопрос. Наш подход — не протирать один лист или несколько, а попробовать воздействовать на корень, тогда в итоге мы получим здоровое дерево целиком. Так и в мозге: мы пробуем воздействовать на глубинные процессы, которые лежат в основе регуляции многих медиаторов, поэтому мы сразу получаем множественный ответ.

— Почему возможно такое широкое покрытие заболеваний препаратом?

— Как я уже говорил, мы планируем воздействовать на глубинные процессы, но более точно на этот вопрос можно ответить таким образом: наша задача состоит в нормализации работы ЦНС через восстановление разрушенных нейронов и межнейронных связей, и нам в большей степени не важна причина, почему эти нейроны и связи разрушены. Таким образом, нашей глобальной целью являются все заболевания, при которых нужно восстановить взаимосвязи между нейронами. В итоге это должно приводить к нормализации работы мозга независимо от того, что нейроны или связи между ними пострадали в результате депрессии, алкоголизма, ДЦП и т. д. При этом подавляющее количество экспериментов мы проводим на здоровых животных, изучая возможность повлиять на их память и обучаемость. Таким образом мы пытаемся приблизиться к помощи нормальным людям, например, при старческой деменции или аутизме.

— Как при этом учитываются индивидуальные различия в течении заболеваний или физиологии пациента?

— Это проблема клинических исследований, и когда-то мы ответим на этот вопрос, но на нынешней стадии исследований на животных мы, наоборот, смотрим, чтобы максимальное количество животных разных видов положительно откликалось на терапию.

— Как проходит исследование?

— Это классическое исследование в области медицинской химии и разработки лекарственных препаратов. В основе, как всегда, лежат удачная идея и прорывная технология. Идея: а давайте попробуем сделать не так, как все сейчас делают, а, наоборот, будем пробовать лечить весь мозг сразу и всего человека. Технология же позволила создать масштабируемый метод синтеза целевых производных, и этот метод позволил научиться получать разные, не доступные никогда ранее вещества сложного строения. Имея такой инструмент, мы шаг за шагом получаем новые производные, которые проверяем на их активность и на их способность активировать когнитивные функции здоровых и больных животных. На основе того, что получилось, снова придумываем и синтезируем вещества и снова их проверяем, и так до тех пор, пока не получим соединение, которое будет объективно и статистически значимо давать положительный эффект на животных. Именно оно будет являться предметом более углубленного изучения.

— Какие результаты ожидаются от исследования?

— Результатом нашей работы будет «кандидат в лекарственное средство» для лечения деменций различной этиологии. Мы как научный исследовательский центр и, конечно, мы сами (я имею в виду нашу научную группу) не в состоянии сделать лекарство, но мы в состоянии придумать что-то новое, чего еще никто не придумывал, и представить экспериментальные данные, которые доказывают, что наша идея и созданное вещество работают правильно. Мы рассчитываем получить конкретную молекулу, ее масштабируемый метод синтеза, проверить ее действие на различных модельных заболеваниях животных и продемонстрировать, что само соединение нетоксично и безопасно. Это то, к чему мы будем стремиться, и шансы на успех у нас есть.

Подготовила Мария Грибова