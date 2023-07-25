Пермский промышленник прокомментировал закон о РОП

Председатель совета директоров Пермской ЦБК, первый зампред Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Александр Бойченко прокомментировал «Ъ-Прикамье» принятие Госдумой закон о реформе системы расширенной ответственности производителей (РОП).

Цель законопроекта: 100% запущенной в хозяйственный оборот упаковки должно быть собрано и переработано после её использования. Согласно ему, картонная или пластиковая тара будет отправляться не на свалку, а использоваться в качестве вторсырья для выпуска новой упаковки. Новый закон призван избавиться от растущих полигонов и привлечь средства на развитие переработки отходов.

По новым правилам ответственность за переработку отходов упаковки будут нести ее производители, вместо компаний, покупающих упаковку для своих товаров. Это заметно упростит администрирование процесса: производителей упаковки в России около 58 тысяч, а ее покупателей – около четырех миллионов.

Достижение 100% переработки упаковки будет поэтапной - в 2025 году предприятия должны будут обеспечить утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, и только в 2027 году - 100%.

По мнению Александра Бойченко, новый закон позволит «разгрузить» систему обращения с ТКО и предотвратит увеличение платежей, которые вносят граждане за вывоз отходов, ведь за их переработку станет платить бизнес.

«Количество выпускаемой упаковки с каждым годом будет только расти. Чем больше упаковки будет идти в раздельный сбор и на переработку, тем меньше отправится на полигоны. Сократится объём, а вместе с ним снизится себестоимость вывоза и захоронения тонны ТКО. Сфера вторичной переработки получит стимул к развитию, а предприятиям станет выгодно производить и покупать продукт с высоким содержанием вторсырья», – сообщил «Ъ-Прикамье» эксперт.