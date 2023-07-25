В эти выходные состоялись мировые премьеры самых крупных блокбастеров лета (если не всего года) — «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. На красных дорожках премьерных показов актеры обоих фильмов транслировали настроения фильмов своими нарядами. «Барби» еще на этапе промо-ленты подарил миру один из самых повальных трендов года — барбикор. Обилие пастельных тонов и акцент на розовый цвет доминируют на модном рынке. Фильм Кристофера Нолана куда меньше ориентирован на модную индустрию, но одновременный выход картин породил отдельный феномен — «Барбигеймер». Зрители сравнивают ленты во всем — в том числе и в плане стиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Киллиан Мерфи vs Райан Гослинг

Киллиан Мерфи vs Райан Гослинг



Райан Гослинг, исполнитель роли Кена в «Барби», на премьерных показах появлялся исключительно в цветах фильма — костюмы розовых и голубых оттенков. На красной дорожке в Лос-Анджелесе актер появился в розовом костюме Gucci с розовой же рубашкой более мягкого оттенка. Гослинг пренебрегал галстуками и бабочками — более того, в некоторых случаях он расстегивал рубашку, пожалуй, больше положенного. Таким образом актер транслировал так называемую Ken-ergy — «энергетику Кена». Это своего рода субтренд барбикора для мужчин.

В свете премьерных показов Гослинга и его стиль неизбежно сравнивали со стилем Килиана Мерфи, который сыграл американского физика Роберта Оппенгеймера в одноименном фильме. Трудно сказать, специально или нет, но Мерфи стал своего рода анти-Кеном на красных дорожках. Ирландский актер появлялся в строгих темных костюмах или менее формальных образах приглушенных тонов. Как правило, выбор он делал в пользу брюк с высокой талией, возможно, отдавая дань стилю 1940-х и 1950-х. На лондонской премьере Мерфи появился в комбо классических брюк и темного кардигана. Также актер несколько раз сделал выбор в пользу костюмов с альтернативными деталями. Например, рубашка и галстук Prada одного цвета или прозрачная сорочка Saint Laurent на парижской премьере. Больше образов актеров обоих фильмов — в нашей галерее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Райан Гослинг и Марго Робби на промо «Барби» в Лас-Вегасе Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Лондоне Фото: Gareth Cattermole / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе Фото: Rodin Eckenroth / FilmMagic Райан Гослинг на премьере «Барби» в Мехико Фото: Hector Vivas / Getty Images Райан Гослинг и Марго Робби на премьере «Барби» в Мехико Фото: Hector Vivas / Getty Images Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Лондоне Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Париже Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лондоне Фото: Lia Toby / Getty Images for Warner Bros. Киллиан Мерфи на промо «Оппенгеймера» на радио BBC в Лондоне Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images Райан Гослинг на промо «Барби» в Торонто Фото: Mathew Tsang / Getty Images Следующая фотография 1 / 11 Райан Гослинг и Марго Робби на промо «Барби» в Лас-Вегасе Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Лондоне Фото: Gareth Cattermole / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе Фото: Rodin Eckenroth / FilmMagic Райан Гослинг на премьере «Барби» в Мехико Фото: Hector Vivas / Getty Images Райан Гослинг и Марго Робби на премьере «Барби» в Мехико Фото: Hector Vivas / Getty Images Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Лондоне Фото: Wiktor Szymanowicz / Anadolu Agency / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лос-Анджелесе Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Киллиан Мерфи на премьере «Оппенгеймера» в Париже Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Райан Гослинг на премьере «Барби» в Лондоне Фото: Lia Toby / Getty Images for Warner Bros. Киллиан Мерфи на промо «Оппенгеймера» на радио BBC в Лондоне Фото: Neil Mockford / GC Images / Getty Images Райан Гослинг на промо «Барби» в Торонто Фото: Mathew Tsang / Getty Images

Илья Петрук