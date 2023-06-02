Перламутр, сияние и морские мотивы переживают очередную волну популярности. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как поддержать модный тренд, не превратившись в карикатуру на русалочку Ариэль.
Эстетика ядовито-розового «барбикора» (barbiecore), вызванная шумихой в связи с предстоящим выходом фильма «Барби», сегодня активно соседствует с перламутровым многоцветьем русалок — новый тренд называется mermaidcore, и отсылает к слову «mermaid» — «русалка». Очевидная детскость красок и посыла в целом не позволяла ему повзрослеть и стать чем-то более заметным и пригодным для взрослой жизни (исключаем костюмированные вечеринки) после выхода многочисленных версий «Русалки» начиная с 1989 года, но сегодня все изменилось. The Little Mermaid, новая и самая совершенная по техническому исполнению «Русалочка», вышла на экраны и захватила сердца как детей, так и взрослых. На красных ковровых дорожках, в соцсетях, в повседневной жизни быть русалкой теперь совсем не странно: смотрим на образ актрисы Хелен Миррен с синими волосами на красной дорожке в Канне, следим за влажным макияжем модели Хейли Бибер и, конечно, обращаем внимание на повсеместно появившийся «морской» маникюр.
Хелен Миррен
Фото: Marc Piasecki / FilmMagic
Русалка прокралась не только в ювелирные украшения, аксессуары, моду, но и в косметику — история, придуманная Гансом Христианом Андерсеном, которую на свой — позитивный, как водится,— лад пересказал Голливуд, стала очевидным объединяющим порывом. Всем, кто собирается к этому присоединиться, стоит выбрать все же что-то одно: можно выйти на вечеринку в платье а-ля Холли Бейли, но маникюр и макияж лучше оставить нейтральными. Пусть морские переливы станут симпатичными акцентами на пути воплощения образа современной русалки.