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Коммерсантъ FM
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Дары моря

Фильм «Русалочка» как новый источник вдохновения

Перламутр, сияние и морские мотивы переживают очередную волну популярности. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как поддержать модный тренд, не превратившись в карикатуру на русалочку Ариэль.

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Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

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Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Кадр из фильма «Русалочка», 2023 год

Фото: East News

Эстетика ядовито-розового «барбикора» (barbiecore), вызванная шумихой в связи с предстоящим выходом фильма «Барби», сегодня активно соседствует с перламутровым многоцветьем русалок — новый тренд называется mermaidcore, и отсылает к слову «mermaid» — «русалка». Очевидная детскость красок и посыла в целом не позволяла ему повзрослеть и стать чем-то более заметным и пригодным для взрослой жизни (исключаем костюмированные вечеринки) после выхода многочисленных версий «Русалки» начиная с 1989 года, но сегодня все изменилось. The Little Mermaid, новая и самая совершенная по техническому исполнению «Русалочка», вышла на экраны и захватила сердца как детей, так и взрослых. На красных ковровых дорожках, в соцсетях, в повседневной жизни быть русалкой теперь совсем не странно: смотрим на образ актрисы Хелен Миррен с синими волосами на красной дорожке в Канне, следим за влажным макияжем модели Хейли Бибер и, конечно, обращаем внимание на повсеместно появившийся «морской» маникюр.

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Хелен Миррен

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Русалка прокралась не только в ювелирные украшения, аксессуары, моду, но и в косметику — история, придуманная Гансом Христианом Андерсеном, которую на свой — позитивный, как водится,— лад пересказал Голливуд, стала очевидным объединяющим порывом. Всем, кто собирается к этому присоединиться, стоит выбрать все же что-то одно: можно выйти на вечеринку в платье а-ля Холли Бейли, но маникюр и макияж лучше оставить нейтральными. Пусть морские переливы станут симпатичными акцентами на пути воплощения образа современной русалки.

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Kiko Milano, коллекция The Little Mermaid: декоративная косметика, средства по уходу за кожей, аксессуары

Kiko Milano, коллекция The Little Mermaid: декоративная косметика, средства по уходу за кожей, аксессуары

Ulta, коллекция макияжа Little Mermaid: косметички, палетки теней, бомбочки для ванны

Ulta, коллекция макияжа Little Mermaid: косметички, палетки теней, бомбочки для ванны

Spectrum Collections, коллекция кистей для макияжа и аксессуаров Disney x Little Mermaid

Spectrum Collections, коллекция кистей для макияжа и аксессуаров Disney x Little Mermaid

Invisibobble, резинка-браслет для волос Sprunchie Mermaid at Heart

Invisibobble, резинка-браслет для волос Sprunchie Mermaid at Heart

Soda, палетка теней Kiss The Girl

Soda, палетка теней Kiss The Girl

Mixit, сияющий крем-хайлайтер для тела Mermaid Body Highlighter

Mixit, сияющий крем-хайлайтер для тела Mermaid Body Highlighter

Farres, палетка из 70 оттенков теней для век Mermaid Magic

Farres, палетка из 70 оттенков теней для век Mermaid Magic

Mac, рассыпчатые блестки Glitter: блестки с эффектом мерцания для лица, тела и волос

Mac, рассыпчатые блестки Glitter: блестки с эффектом мерцания для лица, тела и волос

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Kiko Milano, коллекция The Little Mermaid: декоративная косметика, средства по уходу за кожей, аксессуары

Ulta, коллекция макияжа Little Mermaid: косметички, палетки теней, бомбочки для ванны

Spectrum Collections, коллекция кистей для макияжа и аксессуаров Disney x Little Mermaid

Invisibobble, резинка-браслет для волос Sprunchie Mermaid at Heart

Soda, палетка теней Kiss The Girl

Mixit, сияющий крем-хайлайтер для тела Mermaid Body Highlighter

Farres, палетка из 70 оттенков теней для век Mermaid Magic

Mac, рассыпчатые блестки Glitter: блестки с эффектом мерцания для лица, тела и волос

Ирина Кириенко

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