Перламутр, сияние и морские мотивы переживают очередную волну популярности. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как поддержать модный тренд, не превратившись в карикатуру на русалочку Ариэль.

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Эстетика ядовито-розового «барбикора» (barbiecore), вызванная шумихой в связи с предстоящим выходом фильма «Барби», сегодня активно соседствует с перламутровым многоцветьем русалок — новый тренд называется mermaidcore, и отсылает к слову «mermaid» — «русалка». Очевидная детскость красок и посыла в целом не позволяла ему повзрослеть и стать чем-то более заметным и пригодным для взрослой жизни (исключаем костюмированные вечеринки) после выхода многочисленных версий «Русалки» начиная с 1989 года, но сегодня все изменилось. The Little Mermaid, новая и самая совершенная по техническому исполнению «Русалочка», вышла на экраны и захватила сердца как детей, так и взрослых. На красных ковровых дорожках, в соцсетях, в повседневной жизни быть русалкой теперь совсем не странно: смотрим на образ актрисы Хелен Миррен с синими волосами на красной дорожке в Канне, следим за влажным макияжем модели Хейли Бибер и, конечно, обращаем внимание на повсеместно появившийся «морской» маникюр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хелен Миррен

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic Хелен Миррен

Фото: Marc Piasecki / FilmMagic

Русалка прокралась не только в ювелирные украшения, аксессуары, моду, но и в косметику — история, придуманная Гансом Христианом Андерсеном, которую на свой — позитивный, как водится,— лад пересказал Голливуд, стала очевидным объединяющим порывом. Всем, кто собирается к этому присоединиться, стоит выбрать все же что-то одно: можно выйти на вечеринку в платье а-ля Холли Бейли, но маникюр и макияж лучше оставить нейтральными. Пусть морские переливы станут симпатичными акцентами на пути воплощения образа современной русалки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Kiko Milano, коллекция The Little Mermaid: декоративная косметика, средства по уходу за кожей, аксессуары Ulta, коллекция макияжа Little Mermaid: косметички, палетки теней, бомбочки для ванны Spectrum Collections, коллекция кистей для макияжа и аксессуаров Disney x Little Mermaid Invisibobble, резинка-браслет для волос Sprunchie Mermaid at Heart Soda, палетка теней Kiss The Girl Mixit, сияющий крем-хайлайтер для тела Mermaid Body Highlighter Farres, палетка из 70 оттенков теней для век Mermaid Magic Mac, рассыпчатые блестки Glitter: блестки с эффектом мерцания для лица, тела и волос Следующая фотография 1 / 8 Kiko Milano, коллекция The Little Mermaid: декоративная косметика, средства по уходу за кожей, аксессуары Ulta, коллекция макияжа Little Mermaid: косметички, палетки теней, бомбочки для ванны Spectrum Collections, коллекция кистей для макияжа и аксессуаров Disney x Little Mermaid Invisibobble, резинка-браслет для волос Sprunchie Mermaid at Heart Soda, палетка теней Kiss The Girl Mixit, сияющий крем-хайлайтер для тела Mermaid Body Highlighter Farres, палетка из 70 оттенков теней для век Mermaid Magic Mac, рассыпчатые блестки Glitter: блестки с эффектом мерцания для лица, тела и волос

Ирина Кириенко