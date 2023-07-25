На месте бывшего стадиона ЖБИ в Екатеринбурге построят ледовую арену

На ЖБИ (Кировский район Екатеринбурга) планируют построить ледовую аренду на месте бывшего стадиона ЖБИ (улица 40-летия Комсомола, 31). Как рассказали в пресс-службе администрации города — это будет первая арена в районе.

Как рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов для строительства объединят несколько участков, один из которых находится в неразграниченной собственности. «Обратимся к губернатору Свердловской области. Уверен, он нас поддержит, передав данный земельный участок муниципалитету, чтобы мы могли разработать единое техническое решение и на базе бывшего стадиона ЖБИ сформировать полноценный спортивно-оздоровительный кластер», – рассказал господин Орлов.

Одним из инициаторов идеи создания ФОКа выступил депутат гордумы и гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» (ведет активное строительство на ЖБИ) Владимир Крицкий. Застройщик готов разработать проектно-сметную документацию. В проекте будет проработана сама ледовой арены, лесная территория с воркаут-зонами и прогулочными площадками, системы освещения.

Общая площадь ФОКа с крытым катком составит 5,2 тыс. кв. м. Каркас нового здания будут создавать из модульных быстровозводимых металлических конструкций. Также планируется предусмотреть велодорожки с объединением их в единую сеть микрорайона, зеленые зоны, лыжные и беговые маршруты.

В мэрии отметили, что сейчас единственным объектом, где проводят спортивные мероприятия, является выставочный центр КОСК «Россия». Но данному центру требуется глубокая реконструкция.

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