Путин подписал закон об обнулении НДПИ при добыче газа для производства аммиака и водорода на Ямале

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче газа и газового конденсата, используемых исключительно для производства аммиака и водорода, на участках недр, расположенных на полуостровах Ямал или Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Напомним, законопроект правительство России внесло в Госдуму в конце апреля. Согласно ему, нулевая ставка НДПИ будет действовать до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа. При доработке закона ко второму чтению приняты поправки по применению нулевого НДПИ при добыче газа для производства сжиженного природного газа (СПГ).

Кроме того, закон предусматривает возможность всех субъектов России устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний, осуществляющих деятельность по производству аммиака или водорода на новых производственных мощностях (введенных в эксплуатацию после 1 января 2025 года).

Запускаемые с 2025 года проекты по производству аммиака и водорода в ЯНАО принадлежат НОВАТЭКу.

Диана Сунагатуллина

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